Жителей Вильнюса не нужно штрафовать: они уже давно сортируют текстильные отходы

Об этом свидетельствует опрос, проведенный MadeinVilnius.lt. 73% жителей (440 голосов) говорят, что всегда сортировали текстильные отходы. Еще 12% утверждает (74 голоса), что текстильные отходы никогда не сортировали.
Еще 2 % (11 голосов) говорит, что они начали сортировку в этом году, потому что не хотят получить штраф в 600 евро. Остальные 8 % опрошенных (46 голосов) заявили, что не хотят заниматься сортировкой, но им придется это сделать. 6 % (52 голоса) опрошенных вопрос показался неактуальным.
„Я даже не видел этих контейнеров в радиусе километра от своего дома (многоквартирного дома). Знаю только один (по виду) на другом конце города, около Lidl (в Фабийонишкес) „, — пишет житель.
Опрос MadeinVilnius.lt проводился с понедельника 13 января по пятницу 17 января. Всего в опросе приняли участие 623 вильнюсца.
Созданная в Литве сеть сортировки текстильных отходов продолжает расширяться. Для жителей уже установлено более 1,7 тыс. контейнеров для сбора текстильных отходов, и в ближайшие годы их число будет расти. Министерство окружающей среды призывает жителей ответственно сортировать текстильные отходы и использовать созданную систему, которая помогает сократить объемы отходов, вывозимых на свалки, и вносит вклад в достижение целей экономики замкнутого цикла.
Важно знать, что несоблюдение правил сортировки текстильных отходов может повлечь за собой штрафы. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы в размере от 30 до 140 евро, а за повторное нарушение — от 140 до 600 евро.