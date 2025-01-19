Жителей Вильнюса не нужно штрафовать: они уже давно сортируют текстильные отходы

Об этом свидетельствует опрос, проведенный MadeinVilnius.lt. 73% жителей (440 голосов) говорят, что всегда сортировали текстильные отходы. Еще 12% утверждает (74 голоса), что текстильные отходы никогда не сортировали.

Еще 2 % (11 голосов) говорит, что они начали сортировку в этом году, потому что не хотят получить штраф в 600 евро. Остальные 8 % опрошенных (46 голосов) заявили, что не хотят заниматься сортировкой, но им придется это сделать. 6 % (52 голоса) опрошенных вопрос показался неактуальным.

„Я даже не видел этих контейнеров в радиусе километра от своего дома (многоквартирного дома). Знаю только один (по виду) на другом конце города, около Lidl (в Фабийонишкес) „, — пишет житель.