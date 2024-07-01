2024.07.01 12:44

Жителей шокировало увиденное у озера: мужчина схватил лебедя за шею и бросил в воду

 
ru.DELFI.lt
Vyras sviedė gulbę į ežerą
Vyras sviedė gulbę į ežerą
ФОТО: Stop kadras

В социальных сетях распространяют видео, на котором запечатлено, как мужчина, отдыхавший в Тракай, у озера, схватил за шею лебедя и бросил его в воду. Люди, которые сделали видео, утверждают, что мужчине не раз говорили, чтобы он не приближался к птице, которая была с птенцами.

На видео видно, что рядом с мужчиной стоит лебедь с птенцами, вдруг мужчина хватает лебедя за шею и бросает его в воду.

„Он кормил лебедей, лебедь стал щипать его за ногу, видимо, защищая птенцов. Вместо того, чтобы отойти, он схватил лебедя и бросил его в воду“, – сообщалось в социальной сети.

Видео разместила глава организации Gyvūnų gerovės iniciatyvos Беатриче Вайтекунайте и сказала, что об инциденте информирован Департамент охраны окружающей среды.

„Мы понимаем, что люди сталкиваются с дикими животными, важно отметить, что все происходило в среде обитания птицы - на озере, у воды. Девушка, которая сделала видео, сказала, что мужчину предупредили, просили не лезть к лебедю, поскольку птица может защищать птенцов. Мы понимаем, что бывают случаи, когда люди защищаются от диких животных, но все же это был не тот способ , который допустим. В конкретном случае - это злостное нарушение, человек проникает в среду животного, а потом наказывает животное“, – сказала она.

За жестокое обращение с животными грозит штраф в размере 150-2000 евро.

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