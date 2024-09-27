2024.09.27 14:51

Жителей района Науяместис на неделю хотят оставить без горячей воды

 
ru.DELFI.lt
Viešbutis "Panorama"
Viešbutis "Panorama"
ФОТО: DELFI / Valdas Kopūstas

Жители столичного района Науяместис в шоке: им обещают отключить горячую воду на неделю. На носу октябрь, поэтому такое решение возмущает жителей. Компания отмечает, что проводится реконструкция сетей, поэтому такие действия неизбежны, пишет портал madeinvilnius.lt.

„По нашим данным, на территории гостиницы Panorama (ул. Сейну, 4) проводится реконструкция здания. Там проходят теплосети, поэтому проводящая работы компания должна перенести трубы в другое место, оговоренное с компанией „Вильнюсские теплосети“. Обновят ни на другое место перенесут 170 м труб. Эти работы проводятся не по решению и не по инициативе „Вильнюсских теплосетей“, – сказала пресс-секретарь „Вильнюсских теплосетей“ Моника Мярките.

Компания отмечает, что решение было принято с учетом того, что отопительный сезон еще не начался, а в Вильнюсе продолжается метеорологическое лето. Однако стоит заметить, что на следующей неделе похолодает, погода летней уже не будет. Однако разрешение на проведение работ в этом году было выдано.

„В ходе этих работ, части жителей неизбежно отключат горячую воду, альтернативы, к сожалению, нет“, – сказала Мярките.

Иного способа обновления сетей не существует. Когда проводятся сложные работы, горячую воду отключают максимум на 5 дней. Компания понимает, что жители столкнутся с неудобствами, но иного способа проведения работ не существует.

Кроме того, жители не получат никакие компенсации за отключение воды, поскольку проводится реконструкция сетей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии