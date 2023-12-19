Жителей призовут иначе добираться до работы: какие меры оправдались в других странах

Надо согласиться, что любые перемены сначала вносят небольшую путаницу, но не в тех случаях, когда все происходит органично – почти незаметно. "В нашем офисе эти маленькие шаги проходили органично, даже не говорили об устойчивости. Скажем, та же сортировка. Это произошло естественно. Появилось много информации, люди стали сортировать мусор дома, в образовательных учреждениях, естественно это пришло и в офис. Другой шаг – Delfi ввел проект "Зеленый" (Grynas), посвященный теме охраны окружающей среды. Спустя какое-то время в него вписалась тема устойчивости. Чем больше мы об этом писали, тем больше мы не только просвещали общество, но и просвещали себя. Потом у нас появился проект "Устойчивая Литва", который расставил все точки над i. Работники стали больше об этом думать, мы увидели, что их это волнует, тогда мы начали принимать стратегические шаги в дальнейшем направлении", – сказала Мешкаускайте-Степшене.