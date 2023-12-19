Жителей призовут иначе добираться до работы: какие меры оправдались в других странах

Все происходило органично
Надо согласиться, что любые перемены сначала вносят небольшую путаницу, но не в тех случаях, когда все происходит органично – почти незаметно. "В нашем офисе эти маленькие шаги проходили органично, даже не говорили об устойчивости. Скажем, та же сортировка. Это произошло естественно. Появилось много информации, люди стали сортировать мусор дома, в образовательных учреждениях, естественно это пришло и в офис. Другой шаг – Delfi ввел проект "Зеленый" (Grynas), посвященный теме охраны окружающей среды. Спустя какое-то время в него вписалась тема устойчивости. Чем больше мы об этом писали, тем больше мы не только просвещали общество, но и просвещали себя. Потом у нас появился проект "Устойчивая Литва", который расставил все точки над i. Работники стали больше об этом думать, мы увидели, что их это волнует, тогда мы начали принимать стратегические шаги в дальнейшем направлении", – сказала Мешкаускайте-Степшене.
На вопрос, на каком этапе сейчас находится компания Delfi, Сандра сказала, что устойчивость в компании - это не путь, а образ жизни. "Я рада, что в нашей организации все происходит последовательно, нет навязанных целей. Все идет изнутри, исходит из потребностей работников", – сказала собеседница. По ее словам, самая большая цель в данном случае - гармония. "Охватить все очень сложно, поэтому на конференции я буду ориентироваться на определенные сферы, скажем, одна из целей – побудить работников ездить на работу, выбирая дружественные для окружающей среды способы. Но это задача не на один день, все должно происходить постепенно. Например, мы заметили, что для наших работников важен фактор здоровья. Они бегают, занимаются спортом, участвуют в вызове шагов, в программах проверки здоровья. Мы заметили, что многие переехали жить ближе к офису. Если они едут в командировку, интересуются наиболее устойчивым способом", – сказала Сандра.
Много информации, по ее словам, дают и внутренние опросы. "Оказывается, половина наших работников ездит на работу на автомобиле, другая половина пользуется другими средствами передвижения. MМеня это удивило в хорошем смысле. Еще один момент, который способствует устойчивому движению – возможность работать из дома, резервация рабочих мест, резервация парковочных мест. Все это помогает планировать движение. Кроме того, все знают, что политика города развивается в сторону устойчивости: повышают цены на парковку, при офисах сокращают количество мест для парковки. Поэтому нам важно, чтобы рядом с офисом была остановка, чтобы было удобное сообщение. Ведь есть много вариантов: самокаты, велосипеды, каршеринг – возможности есть", – заметила собеседница.
Помогает момент игры
По словам Сандры, такие перемены в компании происходят небольшими шагами, многие работники этого даже не замечают. "Мы не форсируем перемены. Может, большим изменением было то, что парковочные места были отданы всем работникам, а не только руководителям, и запустили систему резервации. Но даже это изменение влилось в организацию труда. В будущем уже намечены и другие игровые формы, что можно сделать, чтобы движение стало устойчивым. Хочется собрать больше информации, когда появляется потребность в путешествии, проанализировать потребности работников, живущих за городом, я считаю, у них должно быть право первенства на парковку. Тем, кто живет ближе, мы можем предоставить другие бонусы – они могут по пути на работу купить кофе. Надо продумать разные формы, которые побудят передвигаться иначе", – сказала специалист.
На вопрос, как обстоят дела в других странах, Сандра рассказала об опыте наших соседей. "На одной конференции представитель эстонского банка Swedbank рассказала, что у них был офис, рядом с которым было много мест для парковки, но компания решила перебраться в другой офис, где не было этого плюса. Тогда компания стала собирать статистику, выяснять, кто и как ездит на работу. Каждый работник, придя на работу, должен был заполнить небольшую анкету, рассказать, как он приехал в офис. Так следили, что можно было менять, как реагировать. Скажем, если погода плохая, можно было разослать сообщения - выбирайте услугу каршеринга или работайте из дома", – рассказала Сандра.
Она заметила, что большая часть компаний использует моменты игры. "Например, работники собирают баллы, за то, что пришли пешком или приехали на велосипеде. Я знаю одну литовскую компанию, которая испытывала такие элементы, но многое зависит от руководства, насколько оно вовлечено в это. В нашем случае, мы будем пользоваться большей палитрой игровых элементов, чтобы побуждать людей иначе добираться до работы. Но все будет со временем, без форсирования", – сказала собеседница.