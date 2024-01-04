Жителей некоторых квартир горевшего дома впускают в их жилье

"С 10 до 15 ч. мы будем организовывать попадание жителей в квартиры. На данный момент можно попасть в 17 квартир из 30, в 13 попасть нельзя", – сказал Гурявичюс.

По его словам, с каждым владельцем жилья или арендатором свяжутся индивидуально и договорятся о времени приезда.

"Можно забрать самые необходимые вещи, речь не идет о мебели или бытовой технике. Это самое необходимое, например, документы и т.д. Жители организовано попадут в свои квартиры в сопровождении сотрудников", – заметил Гурявичюс.

По его словам, планируются работы по привидению здания в порядок, но в первую очередь людям разрешат забрать из квартир самое необходимое. Потом снова дадут возможность экспертам оценить состояние здания, собрать информацию необходимую для выяснения причин взрыва и пожара.

Напомним, что взрыв и пожар в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес начался 2 января после 11 ч. Во время пожара погибли два человека - мужчина и ребенок. Еще четыре человека были доставлены в больницу.