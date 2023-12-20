Жителей на Рождество призывают пожертвовать нуждающимся

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Akimirkos iš ankstesnių metų šventinių pietų stokojantiems ir vienišiems žmonėms, Vilniaus Bernardinų nuotr.
Akimirkos iš ankstesnių metų šventinių pietų stokojantiems ir vienišiems žmonėms, Vilniaus Bernardinų nuotr.

Когда видишь происходящее перед Рождеством, создается впечатление, что речь идет только о подарках и пирах. Наверное, все согласятся с тем, что это самый красивый зимний праздник, который заставляет открыться сердца и жертвовать нуждающимся.

25 декабря уже 10 год подряд община бернардинцев организует праздничный обед для нуждающихся и малоимущих, одиноких людей. Этот обед состоится после службы, которая начнется в 10.30 ч. во внутреннем дворике храма.

Для нуждающихся готовят угощение: варят кисель, пекут маковый пирог, приносят мандарины.

"Хочу сказать, что люди всегда готовы помочь. Этот стол мы накрываем 10-й год подряд, поэтому наши прихожане сами спрашивают, чем могут помочь. Бывают годы, когда волонтеров бывает очень много, одни приносят угощение, другие поют псалмы. В этом году у нас есть помощники и из других городов Литвы, и даже из-за границы. Доброта людей безгранична, все хотят создать праздник, поэтому мы благодарны этим людям", – сказала один из организаторов Кристина Малевскене.

По ее словам, главное, чтобы об этом мероприятии узнало как можно больше нуждающихся и одиноких людей.

"Прихожан мы просим готовить домашний салат, винегрет, пироги, печенье, сварить кисель, купить мандарины и шоколадные конфеты. Еду будем ждать 25 декабря в 10 ч. в коридоре храма. Если вы знаете нуждающихся или одиноких людей – пригласите их на праздник. И конечно же, мы приглашаем всех прихожан – давайте создавать праздник для себя и других", – сообщает приход.

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