2024.05.24 08:56

Жителей Литвы приглашаются принять участие в ежегодной инициативе по уборке рек River Cleanup

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Upių švarinimo iniciatyva „River Cleanup Lietuva“ 2023
Upių švarinimo iniciatyva „River Cleanup Lietuva“ 2023

Уже в эти выходные в Литве пройдет ежегодная акция по уборке рек и берегов River Cleanup. Волонтерам предлагается сформировать команды для сбора крупногабаритного, упаковочного и другого мусора, который по-прежнему можно обнаружить на берегах рек, и таким образом помочь встретить лето в более чистых зонах отдыха у воды. Основные мероприятия в рамках инициативы пройдут в Каунасе и Вильнюсе.

Идея инициативы по уборке рек зародилась в Бельгии в 2017 г. На сегодняшний день к ней примкнули десятки стран мира на всех континентах. В Литве инициатива River Cleanup проводится шестой год подряд и координируется неправительственной организацией Žaliosios politikos institutas (Институт зеленой политики).

„Хотя мы с каждым годом привлекаем все больше волонтеров и охватываем все больше различных водоемов, надо признать, что мы все еще находим, что убрать. На берегах рек можно найти упаковку от напитков и продуктов питания, а окурки – явные следы безответственности отдыхающих. В ходе акции также собирается мебель, одежда и крупногабаритные предметы. Все это не только источник загрязнения, но и потенциальной опасности. Мы призываем объединиться и обеспечить, чтобы зоны отдыха были безопасными и для нас, и для природы“, — говорит представитель Института зеленой политики Лина Ручинскене.

К участию в мероприятии приглашаются жители по всей Литве. Зарегистрировать свою команду и участок водоема, который был выбран для уборки, можно в социальной сети Facebook. Таким образом, организаторы узнают о потребности в инвентаре и могут предоставить его командам. Там же можно узнать об открытых мероприятиях уборки в Друскининкае, Паневежисе и других городах.

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