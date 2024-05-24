Жителей Литвы приглашаются принять участие в ежегодной инициативе по уборке рек River Cleanup

Идея инициативы по уборке рек зародилась в Бельгии в 2017 г. На сегодняшний день к ней примкнули десятки стран мира на всех континентах. В Литве инициатива River Cleanup проводится шестой год подряд и координируется неправительственной организацией Žaliosios politikos institutas (Институт зеленой политики).

„Хотя мы с каждым годом привлекаем все больше волонтеров и охватываем все больше различных водоемов, надо признать, что мы все еще находим, что убрать. На берегах рек можно найти упаковку от напитков и продуктов питания, а окурки – явные следы безответственности отдыхающих. В ходе акции также собирается мебель, одежда и крупногабаритные предметы. Все это не только источник загрязнения, но и потенциальной опасности. Мы призываем объединиться и обеспечить, чтобы зоны отдыха были безопасными и для нас, и для природы“, — говорит представитель Института зеленой политики Лина Ручинскене.