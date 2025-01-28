2025.01.28 06:58

Жителей Каунасского района беспокоит паразитарное заболевание: первые признаки появляются через несколько недель

 
Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt
Kauno rajono gyventojams nerimą sukėlė nustatyti niežų atvejai
Kauno rajono gyventojams nerimą sukėlė nustatyti niežų atvejai
ФОТО: Shutterstock

В Каунасском районе распространяется чесотка – об этом порталу Delfi сообщили местные жители. По их словам, случаи чесотки зафиксированы в Шленаве, Гирёнисе и Пилюоне.

За комментарием журналисты обратились в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

В ответе НЦОЗ сообщается, что в 2024 г. в Каунасском районе зарегистрировано 92 случая чесотки, обычно болели отдельные лица, реже члены одной семьи.

В Шленаве и Пилюоне в прошлом году зарегистрировали по одному случаю, еще два случая в Шленаве зарегистрировали в этом году.

В Гирёнисе не было случаев этого заболевания ни в 2024, ни в 2025 г.

В случае регистрации чесотки в детском саду или школе учреждения должны уделять внимание постоянной уборке и дезинфекции помещений.

Заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Спустя 4-6 недель после заражения у носителя возникает аллергическая реакция, проявляющаяся в виде зуда и сыпи. Заражение чесоткой почти всегда происходит при продолжительном прямом контакте кожа-кожа.

Niežinė erkė

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии