Жителей Каунасского района беспокоит паразитарное заболевание: первые признаки появляются через несколько недель

За комментарием журналисты обратились в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В ответе НЦОЗ сообщается, что в 2024 г. в Каунасском районе зарегистрировано 92 случая чесотки, обычно болели отдельные лица, реже члены одной семьи.
В Шленаве и Пилюоне в прошлом году зарегистрировали по одному случаю, еще два случая в Шленаве зарегистрировали в этом году.
В Гирёнисе не было случаев этого заболевания ни в 2024, ни в 2025 г.
В случае регистрации чесотки в детском саду или школе учреждения должны уделять внимание постоянной уборке и дезинфекции помещений.
Заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Спустя 4-6 недель после заражения у носителя возникает аллергическая реакция, проявляющаяся в виде зуда и сыпи. Заражение чесоткой почти всегда происходит при продолжительном прямом контакте кожа-кожа.