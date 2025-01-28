Жителей Каунасского района беспокоит паразитарное заболевание: первые признаки появляются через несколько недель

За комментарием журналисты обратились в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

В ответе НЦОЗ сообщается, что в 2024 г. в Каунасском районе зарегистрировано 92 случая чесотки, обычно болели отдельные лица, реже члены одной семьи.

В Шленаве и Пилюоне в прошлом году зарегистрировали по одному случаю, еще два случая в Шленаве зарегистрировали в этом году.

В Гирёнисе не было случаев этого заболевания ни в 2024, ни в 2025 г.

В случае регистрации чесотки в детском саду или школе учреждения должны уделять внимание постоянной уборке и дезинфекции помещений.