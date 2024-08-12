Житель Укмерге рад урожаю арбузов: достаточно и для семьи и на продажу

„У нас есть земля, много детей. Мы выращиваем все, что нужно семье, – клубнику, малину, смородину. Решили попробовать вырастить арбузы. В первый год немного выросло. Но мы не отступились, стали интересоваться и продолжили выращивать“, – сказал Валиконис.
В прошлом году семья вырастила 200 саженцев, в этом – 500. Арбузы занимают участок в 10 соток.
Арбузы выращивают из семян своих арбузов и из покупных семян.
„Гибридные сорта покупаем. Другие используем свои. Но в основе - гибридные сорта. Они вкуснее и устойчивее“, – сказал собеседник.
Он сказал, что каждый год сталкивается с разными вызовами. Ранний урожай возможен потому, что рассаду выращивают в теплице. На улицу рассаду выращивают, когда проходит опасность заморозков. В этом году арбузы пересадили в грунт после 19 мая.
„Надо накрывать пленкой и почву., тогда она быстрее прогревается и лучше держит тепло“, – сказал мужчина.
После пересадки в грунт еще около месяца он держит арбузы под агропленкой - от заморозков, дождей и ветра, чтобы они быстрее укоренились и развивались. Подкармливает два раза за сезон удобрениями из крапивы, которое сам готовит.
Дождей арбузы не боятся. „Чаще их мыши и другие грызуны повреждают“, – сказал Наглис.
С каждого растения он снимает 1-2 арбуза, с тех сортов, у которых ягоды мелкие, 3–4.
В этом году семья вырастила 8 сортов. „Те, у которых кожица толще, лучше хранятся. Другие надо съесть быстрее. У нас есть желтые, красные, розовые и оранжевые арбузы. Все с семечками, только у одних семена крупнее, у других – мельче“, – сказал Наглис.
Он с женой живет в деревне Граужечай, у него большая семья – четверо детей от 3 до 10 лет.
„Когда в семье много детей, нужна помощь по дому, работать сложно. Надо было чем-то заняться, никто ничего на подносе не принесет. Мы стали обрабатывать землю“, – рассказал он.
Семья владеет тремя гектарами, выращивает голубику, виноград. „Все выращиваем для себя. Живем, как и все в деревне. Выращиваем картошку, чтобы не покупать. Есть у нас и овцы мясные – около 20, есть куры“, – сказал Наглис. Его супруга печет торты на заказ из своих продуктов.
Второй год семья продает арбузы.