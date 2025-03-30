Житель столицы возмущен: муниципалитет консультирует и на русском языке

Например, в школах вместо русского как второй иностранный язык предлагают испанский.
Однако эти изменения наблюдаются не повсюду, русский язык еще используют для обслуживания клиентов.
Один житель удивился, узнав, что по телефону Вильнюсский муниципалитет консультирует не только по-литовски, но и по-русски.
С порталом tv3.lt связался читатель Миндаугас, который сказал, что не понял, почему Вильнюсский муниципалитет предлагает услуги на русском языке.
„Почему я, когда звоню в Вильнюсский муниципалитет, должен слушать русскую речь? Почему нарушают Конституцию и Закон о государственном языке? Вильнюсский муниципалитет скорее всего скажет, что это сделано ради украинцев? Если да, то почему нет обслуживания на украинском?“ – писал Миндаугас.
Он обратил внимание на то, что ситуация достаточно абсурдная - Вильнюсский муниципалитет выразил большую поддержку Украине, но продолжает использовать язык оккупантов, обслуживая жителей.
По словам читателя, украинцев надо обслуживать на украинском языке.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что никакие законы они не нарушают, поскольку основной язык обслуживания – литовский.
По словам специалистов, обслуживание на другом языке помогает договориться с иностранцами и туристами.