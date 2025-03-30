Житель столицы возмущен: муниципалитет консультирует и на русском языке

Например, в школах вместо русского как второй иностранный язык предлагают испанский.

Однако эти изменения наблюдаются не повсюду, русский язык еще используют для обслуживания клиентов.

Один житель удивился, узнав, что по телефону Вильнюсский муниципалитет консультирует не только по-литовски, но и по-русски.

С порталом tv3.lt связался читатель Миндаугас, который сказал, что не понял, почему Вильнюсский муниципалитет предлагает услуги на русском языке.