Житель Шяуляй разочарован работой банка: банкомат "проглотил" 10 000 евро, и никто не попытался помочь

„На следующий день, в среду, я иду в банк. Они сказали то же самое — обратиться в компанию Brink’s, которая обслуживает банкоматы. А они говорят — мы тут ни при чем, позвоните в компанию обслуживающую банкоматы, может, они вам быстрее помогут“, — рассказал клиент. Находясь в том же банке, мужчина позвонил в компанию Brink’s, которая обслуживает банкоматы SEB, но его также заверили, что они проведут расследование, но на данном этапе ничем помочь не могут, и что Марюсу следует связаться с банком. „Если найдем — то найдем, если не найдем — то не найдем“, — звучала фраза во время консультаций. „Тогда мое терпение лопнуло. Представьте себе — я иду в банк, звоню в компанию, а они говорят, чтобы вы снова обратились в банк. Теперь я пойду напишу заявление в полицию. Полиция, как я понимаю, поедет в Акрополис, достанет камеры и будет искать деньги“, — сказал житель Шяуляя.