Житель Шяуляй разочарован работой банка: банкомат "проглотил" 10 000 евро, и никто не попытался помочь

Денег нет, а поездка - скоро
„Поскольку в субботу я должен уезжать из Литвы, мне нужны были деньги, поэтому я подумал, что положу их на свой счет. Я внес 10 000 евро, банкомат вернул карту и написал о поступлении 10 000 евро. Я отхожу от банкомата, беру телефон, чтобы проверить, есть ли деньги. И этих денег не существует“, — рассказал он Delfi в четверг вечером, добавив, что на экране операция по внесению денег с использованием купюр достоинством 100 евро выглядела успешной.
Обеспокоенный Марюс позвонил по номеру, указанному на банкомате SEB, и ему сказали, что деньги были зачислены, но их там нет. Услышал, что банковское расследование продлится 15 дней. Время поджимает — уже есть билеты на рейс в другую страну на субботу, где мужчине придется заплатить налоги с внесенных денег.
„На следующий день, в среду, я иду в банк. Они сказали то же самое — обратиться в компанию Brink’s, которая обслуживает банкоматы. А они говорят — мы тут ни при чем, позвоните в компанию обслуживающую банкоматы, может, они вам быстрее помогут“, — рассказал клиент. Находясь в том же банке, мужчина позвонил в компанию Brink’s, которая обслуживает банкоматы SEB, но его также заверили, что они проведут расследование, но на данном этапе ничем помочь не могут, и что Марюсу следует связаться с банком. „Если найдем — то найдем, если не найдем — то не найдем“, — звучала фраза во время консультаций. „Тогда мое терпение лопнуло. Представьте себе — я иду в банк, звоню в компанию, а они говорят, чтобы вы снова обратились в банк. Теперь я пойду напишу заявление в полицию. Полиция, как я понимаю, поедет в Акрополис, достанет камеры и будет искать деньги“, — сказал житель Шяуляя.
Однако он вспомнил, что после посещения отделения банка он чуть позже получил известие от представителя банка о том, что SEB Bank распорядился об ускоренной инкассации банкоматов и что расследование должно было быть проведено в тот же четверг.
„Для меня это абсурд. Это кража, пропажа денег. И никто даже не пытается пошевелиться, когда кто-то где-то что-то потерял, да еще и сумма значительная“, — пожаловался клиент. Представители Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа подтвердили изданию Delfi информацию об обращении к сотрудникам полиции. „Да, 12 февраля поступило такое заявление гражданина. В настоящее время обстоятельства выясняются, следователи собирают соответствующую информацию, взаимодействуют с ответственными учреждениями (банком и т. д.)“, — говорится в комментарии.
В пятницу утром Марюс сообщил Delfi, что пропавшие 10 000 евро уже поступили на его банковский счет.
SEB: Такие случаи бывают очень редко
Представитель SEB Bank Иева Даугуветите-Даскявичене прокомментировала ситуацию Delfi: „Подобные ситуации, когда наличные, внесенные в банкомат, не зачисляются на счет, случаются крайне редко. Получив претензию клиента, SEB Bank связался с Brink’s (с этого года Brink’s занимается обслуживанием и управлением банкоматов SEB) для скорейшего разрешения претензии клиента. После этого, как только заявка клиента будет подтверждена, деньги немедленно зачисляются на счет. Мы всегда стараемся учитывать конкретную ситуацию клиента и решать такие вопросы как можно быстрее“.