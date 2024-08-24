Житель Паневежиса Ауримас борется с курящим на балконе соседом: утром просыпаюсь от ужасной вони

Житель Паневежиса Ауримас двадцать лет живет бок о бок с курильщиками. В этом году по его инициативе дом был объявлен зоной, в которой курение запрещено, однако, по его словам, особого результата нет.

„Летом невозможно проветрить помещение, идет запах курева – и днем, и ночью, и утром просыпаешься от вони. По хорошему договориться с соседями не получается, если напоминаешь, что в доме нельзя курить, так стоят в дверях балкона, чтобы спрятаться, если что“, – сказал мужчина.

Ауримас сказал, что не намерен писать жалобу в муниципалитет, потому что не хочет ссориться с соседями. Проблему он решает так – реже открывает окна и балкон, купил вентилятор.