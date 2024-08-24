Житель Паневежиса Ауримас борется с курящим на балконе соседом: утром просыпаюсь от ужасной вони

Житель Паневежиса Ауримас двадцать лет живет бок о бок с курильщиками. В этом году по его инициативе дом был объявлен зоной, в которой курение запрещено, однако, по его словам, особого результата нет.
„Летом невозможно проветрить помещение, идет запах курева – и днем, и ночью, и утром просыпаешься от вони. По хорошему договориться с соседями не получается, если напоминаешь, что в доме нельзя курить, так стоят в дверях балкона, чтобы спрятаться, если что“, – сказал мужчина.
Ауримас сказал, что не намерен писать жалобу в муниципалитет, потому что не хочет ссориться с соседями. Проблему он решает так – реже открывает окна и балкон, купил вентилятор.
Заложниками соседей себя считают не только некурящие, свою правду отстаивают и курильщики. Однако кардиолог Миндаугас Чепулёнис подчеркнул – курение не является невинным удовольствием, пассивные курильщики ощущают его вред.
„У пассивных курильщиков могут обостриться хронические заболевания, например, бронхиальная астма, дети могут чаще болеть бактериальными инфекциями, например, воспалением легких или среднего уха, менингококковой инфекцией. Исследования показали, что пассивное курение вредит артериям, питающим сердечную мышцу, мозг, почки и другие органы, поэтому возникает риск развития кардиоваскулярных заболеваний. Как известно, пассивное курение - это больший риск развития рака легких“, – сказал кардиолог.
В Паневежисе курение запрещено в 104 многоквартирных домах.
В 11-ти запрет был отозван.
Представитель Паневежского муниципалитета Тадас Мартинайтис сказал, что в год поступает несколько десятков жалоб на курение в домах.
„Зачастую в жалобе бывает недостаточно информации для того, чтобы начать административное разбирательство. Нужно как можно больше информации – визуальных материалов, данные нарушителя, время, когда было зафиксировано нарушение, свидетельство сказал Мартинайтис и прибавил, что нарушителей ждет штраф до 120 евро.