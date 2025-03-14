Житель Литовского зоопарка умилил тысячи людей: от игры в мяч невозможно оторвать глаз

„Литовский зоопарк заботится об эмоциональном и физическом состоянии своих питомцев, чтобы каждый день для них был настоящим приключением. В дикой природе животные постоянно сталкиваются с трудностями – им надо добыть пищу, прятаться от хищников, они исследуют окружение и играют.

Чтобы в зоопарке они не скучали и сохранили свои инстинкты и навыки, работники придумывают им занятие“, – сказано в сообщении.

Занятость животного поощряет его к естественному поведению и развивает инстинкты.