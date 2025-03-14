2025.03.14 16:14

Житель Литовского зоопарка умилил тысячи людей: от игры в мяч невозможно оторвать глаз

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Šarvuočio žaidimai
Šarvuočio žaidimai
ФОТО: Lietuvos zoologijos sodas

Литовский зоопарк поделился видео, который умилил пользователей. На видео запечатлен играющий в мяч шаровидный броненосец.

„Литовский зоопарк заботится об эмоциональном и физическом состоянии своих питомцев, чтобы каждый день для них был настоящим приключением. В дикой природе животные постоянно сталкиваются с трудностями – им надо добыть пищу, прятаться от хищников, они исследуют окружение и играют.

Чтобы в зоопарке они не скучали и сохранили свои инстинкты и навыки, работники придумывают им занятие“, – сказано в сообщении.

Занятость животного поощряет его к естественному поведению и развивает инстинкты.

„В прошлом году зоопарк купил в США и Австралии специальные вещи для развлечения животных – от валунов для носорогов до головоломок для рысей. Пресмыкающиеся, птицы и земноводные очень любят домики со мхом, которые делают работники зоопарка или волонтеры и „задачки“ с живым кормом.

Все эти решения радуют животных и помогают им сохранить естественные навыки“, – пишут специалисты.

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