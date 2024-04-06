Житель Каунаса обеспокоен: замена паспорта требует очень много времени

"Оказывается, нужен месяц на регистрацию, а потом больше двух месяцев придется ждать, когда сделают новый паспорт. Я думаю, это ненормально", – писал читатель DELFI.

Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас объяснил, почему сложилась такая ситуация.

По его словам, Каунасское отделение Департамента миграции до сих пор не работает в полную мощность после пожара, который возник в отделении на проспекте А.Юозапавичюса в декабре 2023 год. Сейчас основной поток клиентов направлен в отделение на ул. Шв. Гертрудос, 4.

Департамент миграции с учетом потребностей каунасцев и сложившейся ситуации по-прежнему ищет возможность для обслуживания большего числа клиентов.