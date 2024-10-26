Житель Эстонии сорвал крупный выигрыш в Eurojackpot - почти 700 000 евро

Такую же сумму выиграли игроки из Германии и Швеции — по 700 000 евро каждый. Так как джекпот не был разыгран, в следующий вторник главный приз достигнет 59 миллионов евро.

Это уже седьмой крупный выигрыш в Eurojackpot для Эстонии в этом году. До этого дважды выигрывали с комбинацией 5+1, а ещё четыре эстонских игрока получили призы за комбинацию 5+0. Особенно удачной оказалась весна: 19 апреля два участника выиграли по 110 000 евро, а в мае - 127 000, 657 000 и 161 000 евро!