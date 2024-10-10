Жилье в Литве становится недоступным – проблемы не только в значительном росте цен

Вильнюсец Игорь с семьей купил 4-комнатную квартиру в Шнипишкес в 2019 году, заселился в нее в 2021 году. Он сказал, что рад, что тогда принял решение о покупке жилья.
„Сейчас, мы заметили, цены выросли вдвойне. Мы уже не смогли бы купить жилье в таком месте“, – сказал Игроь Бучковский.
В среднем жилье в Вильнюсе за 5 лет подорожало на 2/3. Застройщики говорят, что больше всего цены растут из-за избыточной бюрократии и множества противоречащих друг другу требований.
Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал: „По одним требованием, деревьев не должно быть, по другим - деревья надо посадить. Одни требуют подъезд для пожарной к самому дому, другие требуют растения, цветы, детские площадки“.
Кроме того, очень трудно получить разрешение на строительство. Компания покупает землю и очень долго ждет разрешение – за это время все дорожает. По словам главы Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, если раньше разрешение выдавали в течение 1,5 лет, то сейчас ждать приходится три года.
Министр экономики Аушрине Армонайте признала, что нет стратегии, которая помогла бы сделать жилье доступнее. „Требования к застройщику не могут противоречить друг другу, они должны быть обоснованными консультациями, а не наказаниями, как это у нас часто бывает. Так мы придем к реальным решениям“, – сказала министр.
Оппозиция утверждает, что до сих пор ничего не было сделано для упрощения ситуации. С этим согласен и глава Hanner Авулис.
„Особенно за два последних года вышло больше 150 законов, которые ужесточили, ограничили строительство, особенно это касается жилых домов. Дополнительно ввели налог на право строить жилые дома, это звучит как абсурд“, – сказал он.
Министр критику отклоняет.
„У нас есть средства оказания помощи молодым семьям, которые хотят купить жилье в регионах. Желание хорошее, но и оно до конца не попало в цель. Сейчас этот пакет подкорректирован, он станет более четким“, – сказала Армонайте.
Оппозиция предлагает правительству и муниципалитетам строить муниципальное жилье, это не то же самое, что социальное.
„На рынке появится больше жилья экономического класса, люди смогут арендовать его, особенно это актуально молодым семьям, чтобы они могли арендовать квартиру по доступной цене“, – сказала депутат Раса Будбергите.
Проблема также в том, что на то, чтобы накопить денег на первый взнос, у жителей Литвы уходит больше времени, в среднем - 8,5 лет.