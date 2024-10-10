Жилье в Литве становится недоступным – проблемы не только в значительном росте цен

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал: „По одним требованием, деревьев не должно быть, по другим - деревья надо посадить. Одни требуют подъезд для пожарной к самому дому, другие требуют растения, цветы, детские площадки“.

В среднем жилье в Вильнюсе за 5 лет подорожало на 2/3. Застройщики говорят, что больше всего цены растут из-за избыточной бюрократии и множества противоречащих друг другу требований.

„Сейчас, мы заметили, цены выросли вдвойне. Мы уже не смогли бы купить жилье в таком месте“, – сказал Игроь Бучковский.

Вильнюсец Игорь с семьей купил 4-комнатную квартиру в Шнипишкес в 2019 году, заселился в нее в 2021 году. Он сказал, что рад, что тогда принял решение о покупке жилья.

Кроме того, очень трудно получить разрешение на строительство. Компания покупает землю и очень долго ждет разрешение – за это время все дорожает. По словам главы Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, если раньше разрешение выдавали в течение 1,5 лет, то сейчас ждать приходится три года.

Министр экономики Аушрине Армонайте признала, что нет стратегии, которая помогла бы сделать жилье доступнее. „Требования к застройщику не могут противоречить друг другу, они должны быть обоснованными консультациями, а не наказаниями, как это у нас часто бывает. Так мы придем к реальным решениям“, – сказала министр.