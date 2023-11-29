Жилье в кредит – на самом ли деле покупаешь одно себе, а второе банку?

В последнее время Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ставку 10 раз подряд. Правда, на последнем заседании было решение сделать паузу и не повышать ставку.

При нынешней ситуации карманы жителей опустошает не только процентная ставка, но и маржа, которая составляет около 2%. При таком раскладе несложно посчитать, сколько в конечном счете люди выплатят по кредитам. Такая информация есть и в калькуляторах, созданных самими банками.

Например, жилье стоит 100 000 евро, у банка берут 85 000 евро (15 000 - первый взнос), кредит берут на 30 лет (маржа 1,9% + 6-месячный EURIBOR), в результате сумма процентов, если она не будет меняться 30 лет, будет выше самого кредита (банк за 30 лет получит 183 900 евро или 85 000 евро кредита и 98 000 евро процентов). Однако, как известно, ставка не бывает неизменной, она меняется каждых 3, 6, 12 месяцев.

Представитель Центробанка Литвы Милда Станкувене сказала, что предусмотреть, какой будет ставка на протяжении всего времени, сложно.