Жильцы, пострадавшие в результате пожара в Виршулишкес, получат выплаты до 25 января

"Мы обещали собрать все данные и к концу недели узнать, сколько семей и какие целевые выплаты они смогут получить. У нас уже есть конечные данные, и на этой неделе мы выполним все формальные действия, чтобы до 25 (января), как и обещали на прошлой неделе, выплатить жильцам целевые выплаты", – в понедельник заявила журналистам вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Тем не менее, по ее признанию, часть семей многоквартирного дома в Виршулишкес не получат максимальную единовременную выплату.

"Из 25 квартир мы получили 32 заявления, в некоторых квартирах проживает более одной семьи. И из 32 заявлений целым 22 мы сможем выплатить максимальную выплату (...) свыше 7 000 евро", – сказала вице-мэр столицы.

По словам С. Белюне, остальным семьям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, доходы которых превышают установленный лимит, будет выплачено по 1 100 евро.