Жестокое обращение с животным: хозяин закрыл собаку на балконе, а потом ударил ее

„Сегодня в Аникщай, на ул. Й.Билюно, было зафиксировано жуткое происшествие – закрытая на балконе собака хотела вернуться в квартиру. Потом на балкон вышел хозяин и вместо того, чтобы приласкать животное, несколько раз ударил его. На видео видно, как собака сжалась от страха.
Это жестокое обращение с животным. Собака - не вещь, ее нельзя бить, нельзя оставлять без помощи. Она чувствует боль, страх, самое ужасное, что она доверяет человеку. В этом случае собака столкнулась с предательством.
Полиция о происшествии информирована, личность виновника известна. Я надеюсь на быструю реакцию ведомств.
Прошу поделиться видео! Публичность может помочь защитить животных от насилия“, – писал он.
Представитель Утенского районного комиссариата полиции сказала, что после публикации видео хозяин собаки сам обратился в полицию.
„Полиция получила два заявления в связи с жестоким обращением с животным. Первое анонимное сообщение поступило 2 марта 2025 г., в 01:37 ч., в нем было сказано, что 1 марта, в 15:15 ч., житель видел, как собаку закрыли на балконе, а потом хозяин, вероятно, бил собаку.
Второе сообщение поступило в 17:12 ч., сообщалось о собаке на балконе, которую, вероятно, бил хозяин.
Оба сообщения были переданы в аникщайскую полицию. Начато расследование. Хозяина выявили. Ему грозит штраф в размере 30-120 евро.
„Когда видео появилось в фейсбуке, хозяин собаки сам связался с полицией и сказал, что он смотрит за собакой и не обращается с ней жестоко. Собака находится у хозяина“, – было сказано в комментарии.
Журналисты связались с ГПВС и поинтересовались, как инспекторы оценивают такое обращение с животным.
„ГПВС оценивает такие действия отрицательно. Это грубое обращение, такого не должно быть. Однако по закону такие действия не считаются жестокими. Однако решение по этому делу должна принять полиция.
Однако ГПВС отреагировала на сообщение и вместе с полицией посетила хозяина собаки.
Во время визита выяснили, что собака активная, здоровая, нет никаких признаков травм и повреждений, собака упитанная. Собака не демонстрировала страха или агрессии в отношении хозяина. Условия содержания животного хорошие, по словам хозяина, собаку закрыли на балконе ненадолго, это подтвердили и соседи.
Хозяину сделали предупреждение. Расследование продолжает полиция“, – было сказано в ответе.