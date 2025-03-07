Жестокое обращение с животным: хозяин закрыл собаку на балконе, а потом ударил ее

Представитель Утенского районного комиссариата полиции сказала, что после публикации видео хозяин собаки сам обратился в полицию.

Прошу поделиться видео! Публичность может помочь защитить животных от насилия“, – писал он.

Полиция о происшествии информирована, личность виновника известна. Я надеюсь на быструю реакцию ведомств.

Это жестокое обращение с животным. Собака - не вещь, ее нельзя бить, нельзя оставлять без помощи. Она чувствует боль, страх, самое ужасное, что она доверяет человеку. В этом случае собака столкнулась с предательством.

„Сегодня в Аникщай, на ул. Й.Билюно, было зафиксировано жуткое происшествие – закрытая на балконе собака хотела вернуться в квартиру. Потом на балкон вышел хозяин и вместо того, чтобы приласкать животное, несколько раз ударил его. На видео видно, как собака сжалась от страха.

„Полиция получила два заявления в связи с жестоким обращением с животным. Первое анонимное сообщение поступило 2 марта 2025 г., в 01:37 ч., в нем было сказано, что 1 марта, в 15:15 ч., житель видел, как собаку закрыли на балконе, а потом хозяин, вероятно, бил собаку.

Второе сообщение поступило в 17:12 ч., сообщалось о собаке на балконе, которую, вероятно, бил хозяин.

Оба сообщения были переданы в аникщайскую полицию. Начато расследование. Хозяина выявили. Ему грозит штраф в размере 30-120 евро.

„Когда видео появилось в фейсбуке, хозяин собаки сам связался с полицией и сказал, что он смотрит за собакой и не обращается с ней жестоко. Собака находится у хозяина“, – было сказано в комментарии.