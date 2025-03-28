Жертвы мошенников: кто в странах Балтии обращается в полицию, а кто – просто смиряется?

На вопрос о том, что они будут делать, если станут жертвой мошенничества и потеряют свои деньги, большинство респондентов указали, что обратятся в полицию (82 проц. жителей Литвы, по 79 проц. жителей Латвии и Эстонии) и в свой банк (63 проц. литовцев, 79 проц. латвийцев и 61 проц. эстонцев). Еще 11 проц. опрошенных литовцев, 18 проц. латвийцев и 14 проц. эстонцев указали, что рассмотрят возможность обращения в Службу защиты прав потребителей, а каждый десятый обратился бы за помощью к юристу.
В свою очередь, 5 проц. опрошенных латвийцев и литовцев и 6 проц. эстонцев указали, что будут искать решения в интернете и попытаются справиться самостоятельно, в то время как 6 проц. литовцев, 11 проц. латвийцев и 15 проц. эстонцев обратятся за советом к близким. Наиболее активно за помощью к родственникам обращались бы респонденты в возрасте 18-29 лет в Литве (14 проц.).
5 проц. литовцев, 4 проц. латвийцев и 7 проц. эстонцев заявили, что ничего не предпримут, если потеря будет незначительной. Среди этой группы литовских респондентов особенно выделяются люди в возрасте 60-74 лет – 9 проц. не стали бы предпринимать никаких действий.
„С одной стороны, результаты опроса обнадеживают, поскольку люди понимают, что если они стали жертвой мошенничества, то им следует в первую очередь сообщить об этом в полицию и банк. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника и предотвратить больший ущерб. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что каждый десятый попытается разобраться с этим самостоятельно или вообще умолчит о преступлении, тем более что в основном так поступили бы пожилые люди, которые очень часто становятся жертвами мошенничества“, - указывает в пресс-релизе Ромас Черешка, руководитель Отдела управления средствами и торгового финансирования в странах Балтии банка Citadele.
На вопрос, поделились бы они личным опытом, став жертвой финансового мошенничества, чтобы помочь другим избежать его, треть респондентов (34 проц. литовцев, 35 проц. латвийцев и 32 проц. эстонцев) сделали бы это публично в социальных сетях или других группах. Еще треть (37 проц. литовцев и латвийцев, 32 проц. эстонцев) сделали бы это только с близкими людьми, а каждый пятый (19 проц. литовцев и эстонцев, 16 проц. латвийцев) согласился бы поделиться своим опытом только анонимно. По одному проценту опрошенных заявили, что никому об этом не расскажут, а на вопрос „почему?“ они ответили, что им было бы стыдно.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в октябре 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии посредством онлайн-опроса было опрошено не менее 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.
ELTA напоминает, что в четверг в Президентском дворце между различными учреждениями страны был подписан меморандум, в котором они договорились активнее бороться с мошенничеством. Советник главы государства Андрюс Варнялис подчеркнул, что противоправные действия, когда у людей выманиваются суммы, исчисляемые миллионами евро, не только нарушают концепцию государства всеобщего благосостояния, но и представляют угрозу национальной безопасности.
Меморандум о борьбе с мошенничеством подписали Генеральная прокуратура, полиция, Банк Литвы, Служба регулирования связей, Национальный центр кибербезопасности, Центр компетенции по предотвращению отмывания денег и другие учреждения.
По словам советника, в 2023 году жертвами мошенничества стали около 10 тыс. жителей Литвы, потеряв около 13 млн евро. В прошлом году на удочку мошенников попалось около 13 тыс. человек, они лишились более 17 млн евро.