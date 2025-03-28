Жертвы мошенников: кто в странах Балтии обращается в полицию, а кто – просто смиряется?

5 проц. литовцев, 4 проц. латвийцев и 7 проц. эстонцев заявили, что ничего не предпримут, если потеря будет незначительной. Среди этой группы литовских респондентов особенно выделяются люди в возрасте 60-74 лет – 9 проц. не стали бы предпринимать никаких действий.

„С одной стороны, результаты опроса обнадеживают, поскольку люди понимают, что если они стали жертвой мошенничества, то им следует в первую очередь сообщить об этом в полицию и банк. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника и предотвратить больший ущерб. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что каждый десятый попытается разобраться с этим самостоятельно или вообще умолчит о преступлении, тем более что в основном так поступили бы пожилые люди, которые очень часто становятся жертвами мошенничества“, - указывает в пресс-релизе Ромас Черешка, руководитель Отдела управления средствами и торгового финансирования в странах Балтии банка Citadele.