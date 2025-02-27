Женщину в аптеке ждал неприятный сюрприз – появились надбавки, которые раньше не приходилось платить

Раньше женщина получала лекарства бесплатно – ей их полностью компенсировали. Однако на этот раз ей пришлось заплатить 17,61 евро.

Женщина сказала, что слышала, как провизор сказала другому пациенту, что всю сумму компенсируют только лицам старше 75 лет или тем, кто накопил определенную сумму „корзины надбавок“.

Портал Delfi обратился в Больничную кассу.

По данным представителей ГБК, доплата за это лекарство не изменилась и составляет 5,87 евро.