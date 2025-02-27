2025.02.27 07:04

Женщину в аптеке ждал неприятный сюрприз – появились надбавки, которые раньше не приходилось платить

 
Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt
Vaistinė
Vaistinė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

71-летняя читатель портала Delfi Бируте из Клайпеды уже несколько лет пьет те же лекарства для регулирования давления, которые ей выписывает врач-кардиолог.

Раньше женщина получала лекарства бесплатно – ей их полностью компенсировали. Однако на этот раз ей пришлось заплатить 17,61 евро.

Женщина сказала, что слышала, как провизор сказала другому пациенту, что всю сумму компенсируют только лицам старше 75 лет или тем, кто накопил определенную сумму „корзины надбавок“.

Портал Delfi обратился в Больничную кассу.

По данным представителей ГБК, доплата за это лекарство не изменилась и составляет 5,87 евро.

„Да, если у пациентки в прошлом году была накоплена „корзина“, то надбавку погашали. Возможен еще один вариант, она могла относиться к группе пациентов с небольшими доходами – таким людям тоже погашают доплату. Если в этом году пенсия увеличилась – доплату приходиться платить самому пациенту“, – сказано в ответе ГБК.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии