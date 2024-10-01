Женщину удивил комментарий в системе регистрации к врачу-кардиологу

„20 августа место найти удалось, однако удивил комментарий „Более дорогая услуга для получивших направление семейного врача“. Мало того, в очереди надо было ждать до октября. Трудно понять, как работает наша система здравоохранения, и как заботятся о здоровье граждан“, – писала в редакцию Delfi женщина.
Больничная касса неоднократно предупреждала жителей о том, что учреждения здравоохранения незаконно взимают дополнительную плату за услуги. Журналисты решили выяснить, не является ли это подобным случаем.
Пресс-секретарь Больничной кассы Вита Лискойтене сказала Delfi: „Клайпедская больничная касса обратилась в ЗАО Baltic Medics и попросила объяснить, почему с пациентов дополнительно берут деньги. Поскольку ответ учреждения не удовлетворил Больничную кассу, было решено провести проверку в связи с предоставлением услуг, которые оплачивают из Фонда обязательного страхования здоровья.
Людям, которые платят обязательный налог на здравоохранение, такие услуги должны предоставлять бесплатно, а „более дорогая услуга“ должна быть не единственным выбором, а альтернативой“, – указала Лискойтене.
Портал Delfi обратился за комментарием в Baltic Medics, однако ответа до сих пор не получил.
Напомним, что это не первый случай, когда клайпедчане сталкиваются с такими проблемами, пытаясь зарегистрировать детей к кардиологу.