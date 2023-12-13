Женщину потрясли условия в вильнюсской больнице: здесь страшно, можно подцепить какую-нибудь болезнь

 
Габриэле Гринкайте
ru.DELFI.lt
Neurologijos skyrius
Neurologijos skyrius
ФОТО: Skaitytojos nuotr.
Улучшение атмосферы в больницах, сокращение числа пациентов в палатах, улучшение качества пищи – к этому больницы Литвы стремятся не первый год. Однако в некоторых местах условия остаются плохими. В редакцию обратилась женщина, близкая которой лежит в Сантаришкской клинике. Она показала, в какой палате находится ее родственница и еще 3 пациентки.

Фотографии говорят сами за себя.

По словам женщины, в первый раз, когда она пришла навестить родственницу, ужаснулась.

Neurologijos skyrius

"Здесь страшно самому подцепить какую-нибудь болезнь. Из окон дует, надо просить, чтобы что-то сделали, тогда приносят такие подушки. И такие подушки дают не только для того, чтобы на окна положить, но и пациентам под голову", – рассказала женщина.

По ее словам, в глаза бросается грязь.

Neurologijos skyrius

"Непохоже, чтобы эти подушки стирали. Грязная не только постель, грязно все вокруг больных. Кажется, кровати никто не моет. Туалет, душевая - это те помещения, в которые не хочется заходить", – сказала женщина.

Ее родственница лежала в Неврологическом отделении, в четырехместной палате.

Neurologijos skyrius

Журналисты обратились за комментарием в Санатаришкскую клинику. По словам ее представителей, ситуация неважная, некоторые помещения нуждаются в ремонте.

Neurologijos skyrius

"Сантаришкская клиника – большая больница, некоторые помещения в ней не ремонтировали с момента строительства больницы, и они нуждаются в реновации. Но такую большую больницу непросто отремонтировать всю сразу. Как раз сейчас планируется ремонт в помещениях Неврологического отделения – проводят закупку работ по ремонту.

Neurologijos skyrius

Что касается подушек – мы должны признать, что их не должны использовать в качестве изоляционного материала для окон. Их эстетический и гигиенический вид также не вызывает вопросов – с персоналом отделения это обсудили", – сказано в комментарии.

Neurologijos skyrius

"Мы сожалеем, что пациенты столкнулись с такими неприятными переживаниями и надеемся, что в будущем подобное не повторится", – сказано в комментарии.

Neurologijos skyrius

О недостаточном финансировании системы врачи говорят уже давно.

Neurologijos skyrius
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