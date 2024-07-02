Женщина заплатила за билет на Праздник песни 70 евро, но на мероприятие не попадет

Если вы соблазнились покупкой билета не через официального распространителя, то знайте - эти билеты могут быть фальшивыми.
Об этом рассказала Виргиния из Вильнюса. Она призывает жителей быть бдительными и не попасться в ловушку.
„Я заранее не купила билеты на Праздник песни, их быстро раскупили. Я решила на танцевальный вечер купить билет с рук“, – рассказала молодая женщина, которая нашла в социальных сетях немало объявлений.
„Люди пишут, что не смогут пойти, поэтому продают билеты. Я увидела, что одна девушка продает три билета – мне как раз столько и надо было. Мы быстро обо всем договорились, она писала, что живет за границей, на праздник не пойдет. За три билета она попросила 70 евро“, – рассказала Виргиния.
„Она попросила перевести деньги через Paypal, сказала, что литовского счета у нее нет. Я написала, что не пользуюсь этой системой, что не буду покупать билеты.
Через час она написала, что пришлет счет литовского друга. Я перевела деньги. Она пообещала прислать билеты на эл. почту. Но билеты я не получила, девушка в Messenger меня заблокировала“, – рассказала Виргиния.
Когда Виргиния поняла, что ее обманули, обратилась в Epolicijа.
„Я не надеюсь, что верну деньги, но хочу предупредить других, объявлений в интернете много, возможно, большая их часть - реклама мошенников. Многие хотят купить билеты, поэтому обманутых может быть много“, – сказала Виргиния.
Праздник песни организует Литовский национальный центр культуры. Его представитель Ева Кривицкайте сказала, что билеты можно покупать только у официального распространителя - bilietai.lt.
„Все остальные покупатели подвергают себя риску лишиться денег“, - сказала она.