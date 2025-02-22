Женщина возмущена условиями в спорткомплексе: за грязь и плесень мы платим 60 евро

Года в Impuls не только занимается спортом, но и пользуется другими услугами.

„Хочу поделиться своим опытом и обратить внимание на антисанитарию в бассейне Impuls в микрорайоне Фабийонишкес. Администрация на жалобы не реагирует – может, хоть так удастся что-то изменить.

Я хочу в этот спортклуб несколько лет и вижу, что ситуация только ухудшается, а цены растут.

Начну с зоны бассейнов. Вода там явно должным образом не очищается. В джакузи под ногами чувствуется песок, а вода с виду кажется грязной. Во влажной сауне плитка местами отбита, иногда чувствуется запах плесени.