Женщина возмущена условиями в спорткомплексе: за грязь и плесень мы платим 60 евро

Года в Impuls не только занимается спортом, но и пользуется другими услугами.
„Хочу поделиться своим опытом и обратить внимание на антисанитарию в бассейне Impuls в микрорайоне Фабийонишкес. Администрация на жалобы не реагирует – может, хоть так удастся что-то изменить.
Я хочу в этот спортклуб несколько лет и вижу, что ситуация только ухудшается, а цены растут.
Начну с зоны бассейнов. Вода там явно должным образом не очищается. В джакузи под ногами чувствуется песок, а вода с виду кажется грязной. Во влажной сауне плитка местами отбита, иногда чувствуется запах плесени.
В спортзале ситуация не лучше. Все тренажеры старые, им больше 15 лет. Многие устарели морально, некоторые сломаны или в таком состоянии, что пользоваться ими невозможно. Беговые дорожки, как из прошлого столетия – трещат под ногами, экраны не работают. Каждется, как будто сюда свезли все списанные тренажеры. В часы пик самые популярные тренажеры бывают заняты, а старые пустуют. Во время групповых тренировок кондиционер включают только под настроение. Представьте – 25 человек в одном помещении, а если на улице 20 градусов! Администрация на просьбы включить кондиционер не реагирует“ , – рассказала женщина.
Такой опыт стоит 60 евро в месяц.
„Раздевалки еще полбеды – старые шкафчики, некоторые со сломанными замками, а душевые - кошмар. На стенах плесень, грязь, водостоки забиты. Крючки для полотенец поломаны, мыльницы ржавые или поломанные. Кнопки для включения душа часто не работают, иногда даже выпадают. Вода часто бывает холодной, если нужна теплая – приходится долго спускать. Уборщицы явно не справляются с ситуацией.
Я сомневаюсь, что санитарные службы здесь проводят проверку. И представьте, это удовольствие стоит 60 евро“, – рассказала Года.
Администрация Impuls рассказала, что предпримет для улучшения ситуации.
„Приносим клиентке извинения за пережитые неудобства и хотим гарантировать, что мы стараемся как можно оперативнее решать возникающие иногда проблемы и исправлять поломки, которые, признаем, бывают.
Обо всем перечисленном читателем нам известно, большую часть вопросов на сегодняшний день мы уже решили. Мы регулярно проводим уборки и соблюдаем все нормы гигиены. Знаем, что были проблемы с качеством воды в зоне бассейнов, однако как раз недавно заменили фильтр, надеемся, этих неудобств больше не будет. П проблеме с кондиционером нам тоже известно, опять-таки проблему недавно начали решать.
Что касается закупорки сливов в душевых, то этой проблеме мы постоянно уделяем много внимания, следим, чтобы не появлялась плесень. На прошлой неделе была проведена дополнительная генеральная уборка. Проблему с нагревом воды тоже решили.
Заверяем, что все наше оборудование находится под присмотром и отвечает всем требованиям безопасности клиентов. Если тренажеры ломаются, мы их чиним.
Благодарим за информацию. Просим клиентов с предложениями и замечаниями обращаться в администрацию клуба“, – было сказано в комментарии.