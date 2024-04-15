Женщина возмущена: работники вокзала предложили ей с младенцем на руках идти к поезду по рельсам

"Я хотела навестить родителей, которые живут в Каунасе. Подумала устроить себе развлечение и поехать не на машине, а на поезде", – начала свой рассказ Каролина.
У нее есть младенец, ему меньше года, малыш еще не ходит. Она приготовила коляску, собрала рюкзак и решила предварительно получить необходимую информацию, чтобы знать, что и как.
"Перед поездкой я позвонила на вокзал, чтобы узнать, в каком месте находится лифт, на котором можно добраться до перрона. Однако работник вокзала объяснила мне, что лифта... нет, и предложила с ребенком на руках и коляской спуститься вниз, а там попросить помощи у работников и пройти через рельсы", – рассказала Каролина.
На вопрос, а как в таком случае путешествуют инвалиды, ей ответили, что не знают, условия сейчас такие.
"Коляска у нас большая и тяжелая, ребенок тоже весит немало, а где еще рюкзак с вещами – я все одна не подниму. Ладно я, а как инвалиды? Они ведь тоже по лестнице вниз не снесут свои коляски, – сказала женщина. – "Литовские железные дороги" не побуждают людей пользоваться устойчивыми поездами. Они еще находятся в XIX в., о таком даже не думают. Работница сказала мне, что сожалеет, но ничего изменить не может. Спасибо, значит, придется ехать на машине".
Пресс-секретарь "ЛЖД" Ольга Малашкявичене подтвердила, что мать с ребенком работники проводили бы к поезду по наземному переходу: "Персонал Вильнюсского вокзала всегда предлагает так добраться до поезда мамам с колясками, велосипедистам и инвалидам. Их сопровождает персонал в ярких жилетах, соблюдают все требования безопасности. Для недееспособных людей установлен 2-уровневый подъемник с первого перрона в подземный переход и есть лифты из подземного перехода на перроны, однако чаще всего таких людей сопровождают до поезда по наземному переходу, это отнимает меньше времени".
По ее словам, в планах - обустройство лифта в подземный переход. Надеются, что он появится в 2024 году.
Малашкявичене сказала, что людей с колясками или инвалидов работники вокзала сопровождают на вокзалах во всех больших городах - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и в Шяуляй.
"Только в 2023 г. такая услуга была предоставлена больше 1000 раз. Больше 500 раз - в Вильнюсе", – заметила собеседница.