Женщина удивилась, увидев в магазине подгузники с надписями на русском: что это?

Наш поставщик заверил, что закупает товар и поставляет его нам в международной/экспортной упаковке, на которой есть обозначения, которые требуются по законам ЛР. Нам неизвестно, на какие еще рынки поставляет этот товар производитель. Товаров из России и Беларуси в магазинах Maxima нет“, – сказала она.