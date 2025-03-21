2025.03.21 11:33

Женщина удивилась, увидев в магазине подгузники с надписями на русском: что это?

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Sauskelnės „Huggies“
Sauskelnės „Huggies“
ФОТО: Delfi

В одном из магазинов Maxima покупатель Ванеса (имя редакции известно) удивилась, увидев на прилавке подгузники с надписями на русском языке. Женщина думала, что товар могут привозить из России. Представители Maxima рассказали, в чем дело.

Читатель прислала Delfi фотографии и вопрос, что значат эти упаковки. Она сделала снимки в магазине Maxima в Мариямполе.

Sauskelnės „Huggies“

„Сегодня в Maximа в Мариямполе – скидки на подгузники. Выложили кучи коробок! Но глаз зацепился за надписи на русском!

Товары были предназначены для России, а оказались на наших прилавках? Что это? Я бы хотела, чтобы журналисты поинтересовались, что это?“, – вопрошала Ванеса.

Sauskelnės „Huggies“

Журналисты связались с представителем Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė

„Такие знаки на упаковках не в первый раз вызывают вопросы у наших покупателей. Наши поставщики говорят, что такие упаковки отвечают большему числу рынков, поскольку в разных странах требования разные“, – сказала она.

Тракимайте-Шяшкувене сказала, что производитель этих подгузников - Китай.

Maxima

„Им нам привозит английская компания Kimberly-Clark Europe Limited. А бренд Huggies широко распространен в мире.

Наш поставщик заверил, что закупает товар и поставляет его нам в международной/экспортной упаковке, на которой есть обозначения, которые требуются по законам ЛР. Нам неизвестно, на какие еще рынки поставляет этот товар производитель. Товаров из России и Беларуси в магазинах Maxima нет“, – сказала она.

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