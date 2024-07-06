Женщина, сама того не подозревая, купила книгу российского автора: думаю, этот факт был скрыт намеренно

Она стала в интернете искать информацию об авторе книги Елене Рисберг и заметила, что в литовских аннотациях ее называют зарубежным автором, но не названо из какой страны. В литовском издании сказано, что переводили книгу „Elena Risberg. I have Myself. And We Have Got This“, но в Google такого названия нет.

„С какого языка переводили, тоже не сказано, указано только английское название. Однако издательство развеяло сомнения: в первый раз книгу издало издательство „Эксмо“ – в одном из крупнейших российских издательств. Книга написана в 2022 г., издана в 2023 г. в клайпедском издательстве Liūtai ne avys. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. Серьезно?! Я поняла, что только что поддержала РУССКИЙ МИР. Осталось выругаться и отшвырнуть книгу. Психология русского мира... Точно ли подходящее время и место для издания таких книг? Вывод один – покупайте книги ответственно, проверьте, что вы берете, не дайте себя одурачить“, – писала Грете.