Женщина, сама того не подозревая, купила книгу российского автора: думаю, этот факт был скрыт намеренно

Нормально ли в наши дни скрывать от читателя информацию и печатать книги российских авторов? Особенно психологическую литературу, вопрошает Грете.
„Я искала в интернете книгу и нашла на сайте издательства хорошую скидку на некоторые книги. Поскольку я интересуюсь психологией, я выделила для себя книгу „Дерзкое руководство по укреплению самооценки“. По описанию я решила, что тема актуальная, поэтому заказала книгу. В тот же день я поехала за ней в книжный, в книжном книги эти стояли на видном месте – в самом центре магазина.
На следующий день я начала читать книгу. С первых страниц стало ясно, что что-то не так. Читаю, выясняется в чем дело – автор не раз приводит российские примеры и фамилии“, – рассказала читатель.
Она стала в интернете искать информацию об авторе книги Елене Рисберг и заметила, что в литовских аннотациях ее называют зарубежным автором, но не названо из какой страны. В литовском издании сказано, что переводили книгу „Elena Risberg. I have Myself. And We Have Got This“, но в Google такого названия нет.
„С какого языка переводили, тоже не сказано, указано только английское название. Однако издательство развеяло сомнения: в первый раз книгу издало издательство „Эксмо“ – в одном из крупнейших российских издательств. Книга написана в 2022 г., издана в 2023 г. в клайпедском издательстве Liūtai ne avys. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. Серьезно?! Я поняла, что только что поддержала РУССКИЙ МИР. Осталось выругаться и отшвырнуть книгу. Психология русского мира... Точно ли подходящее время и место для издания таких книг? Вывод один – покупайте книги ответственно, проверьте, что вы берете, не дайте себя одурачить“, – писала Грете.
Представитель издательства Аудрюс Рамуцкис сказал Delfi, что договор был подписан еще до войны, в 2021 году, переводить ее начали еще раньше. Это видно в полученном Delfi договоре,
„Поэтому мы ее напечатали, долго обсуждали этот вопрос. Книга с политикой не связана“, – сказал собеседник.
Он заверил, что договор с „Эксмо“ был расторгнут сразу же, как только началась война. Он прислала копию письма, датированного началом марта 2022 г.
Позже Рамуцкис заверил Delfi, что Россия не получила аванс за эту книгу, кроме того, издательство решило финансово поддержать Украину.
„Мы хотим поблагодарить читателя за оказанное внимание. Можем заверить,что в Россию даже аванс не был переведен. Книги российских авторов составляют всего несколько процентов от наших книг, основной ассортимент – авторы западных стран. Все книги российских авторов, которые мы издаем, не связаны с политикой (о здоровье, самосовершенствовании, воспитании детей). Мы приняли решение остановить выплату гонораров и дополнительно не меньше 20% от продаж этих книг перевести на гуманитарную помощь Украине“, – сказал он.