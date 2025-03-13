Женщина разыскивает подростков, спасших жизнь мужчине

Кроме того, они помогли жене пострадавшего, успокоили ее и оставались в семье 3-4 часа, пока все разрешилось. Они сделали очень много для этой семьи. Они спасли мужчине жизнь, но никто не сообщил о них в новостях.

Я не знаю, как себя сейчас чувствует тот мужчина, но тогда он был в очень тяжелом состоянии. Я думаю, что об этих мальчиках должны узнать или даже наградить их. Они помогли от чистого сердца. Все в районе знают об этом происшествии, но никто не знает, кто эти подростки. Об этой истории больше можно узнать в полиции. Может, вы можете помочь в поиске этих подростков? Они действительно сделали очень хорошее дело“, – писала женщина.