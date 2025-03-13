Женщина разыскивает подростков, спасших жизнь мужчине

Мужчина был избит в Вильнюсе, благодаря неравнодушию четверых подростков ему оказали необходимую помощь.
„Добрый день. Я живу в Новой Вильне, недавно я узнала о мужчине, на которого напали в нашем районе. Четверо подростков 15-17 лет помогли спасти ему жизнь. Я знаю, что они нашли его у дороги в очень тяжелом состоянии.
В нашем районе часто встречаются люди, зависимые от наркотиков или бездомные, поэтому большинство жителей просто проходит мимо лежащих на улице людей, думая, что нет смысла им помогать. Однако подростки решили помочь лежащему у дороге мужчине. Они вызвали скорую, но мужчина отказался ехать в больницу, скорая уехала. Ребята не оставили пострадавшего, они поняли всю серьезность ситуации и почти километр несли его до дома.
Кроме того, они помогли жене пострадавшего, успокоили ее и оставались в семье 3-4 часа, пока все разрешилось. Они сделали очень много для этой семьи. Они спасли мужчине жизнь, но никто не сообщил о них в новостях.
Я не знаю, как себя сейчас чувствует тот мужчина, но тогда он был в очень тяжелом состоянии. Я думаю, что об этих мальчиках должны узнать или даже наградить их. Они помогли от чистого сердца. Все в районе знают об этом происшествии, но никто не знает, кто эти подростки. Об этой истории больше можно узнать в полиции. Может, вы можете помочь в поиске этих подростков? Они действительно сделали очень хорошее дело“, – писала женщина.
Портал сообщал, что 7 марта (точное время дня не установлено) в Вильнюсе, на ул. Парко, четверо неизвестных напали на мужчину (1989 г.р.), украли кошелек с документами и банковской картой. Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу, их которой потом самовольно ушел.
Начато расследование по факту грабежа.
Если вы знаете, молодых людей, которые помогли мужчине, просьба сообщите информацию о них по эл. почте pilieciai@delfi.lt!