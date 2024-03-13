Женщина разочарована – несмотря на доказательства насилия над животным, полиция помощи не оказала

Глава и основатель организации Gyvūnų Gerovės Iniciatyvos (GGI), борющейся за благосостояние животных, Беатриче Вайтекунайте сказала, что ей сложно оценить конкретный случай из-за нехватки информации. Непонятно, что именно было передано полиции. Однако она предположила, почему не спешат с конфискацией.

"Во-первых, есть сроки, во-вторых,учреждения завалены работой, большая нагрузка, хотелось бы, чтобы в Литве была одна организация, отвечающая за благосостояние животных, но на деле таких учреждений несколько: и полиция, и муниципалитет. Я думаю, из-за нагрузки, но, надеемся, будет принято решение. Правда, много е зависит и от человеческого фактора - к какому специалисту попадет дело. Если полицейский с участием относится к животным, то не уберет дело в сторону – оставит и решит вопрос. Но есть разные люди, есть те, кому животные не нравятся, эти тянут до последнего срока, не думая, что животное нуждается в помощи", – сказала она.