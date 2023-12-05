Женщина потрясена: спустя 17 лет мужу предписано покинуть семью и вернуться в Беларусь

Она была поражена. Ее мужу не дали ни подготовиться, ни собраться, никто не ждал обжалования решения.

"Приехали пограничники и на машине с этим документом отвезли на границу", – рассказала женщина.

В департаменте Алексея пригласили в кабинет, распечатали решение и сказали, что он немедленно должен выехать в Беларусь.

"30 месяцев он не может приехать в Литву ", - сказала Янина.

Ответа пришлось ждать 9 месяцев, а когда он был получен, семья была в шоке – на основе выводов ДГБ Департамент миграции не продлил вид на жительство, Алексея признали угрозой нацбезопасности Литвы.

У Алексея был временный вид на жительство, который постоянно продлевали. В феврале этого года истек срок действия документа, Алексей в обычном порядке обратился за продлением документа.

Супруга высланного в Беларусь мужчины Янина (настоящее имя редакции известно) рассказала Delfi, что ее муж живет в нашей стране с 2006 года. Тогда пара поженилась, у нее родились двое детей, дети еще несовершеннолетние. Дети, как и Янина, граждане Литвы.

Янина заверила Delfi, что ДГБ не предоставил информацию о том, что ее муж мог сотрудничать с белорусскими спецслужбами, общаться с ними, передавать им какую-то информацию. Это подтвердил и Департамент миграции, указав, что ДГБ заметил, что Алексеем могут воспользоваться для выполнения разных задач спецслужб.

В ответе Департамента миграции, с которым ознакомился Delfi, сказано, что в 2000–2002 гг он служил в белорусской армии, а в 2003–2004 гг служил по контракту, значит "должен быть лояльным гражданином Беларуси, поддерживающим ее власти и агрессивную внешнюю политику этой власти, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы".

"Он в шоке, в полном шоке. Полжизни прожил здесь, здесь его семья", – заметила Янина.

Алексею пришлось обжаловать решение уже находясь в Беларуси . Сейчас он живет там у родителей.

По ее словам, все время Алексей выполнял простую работу – был кладовщиком. "Почти все время здесь он работал, его стаж 16 лет", - прибавила женщина.

Департамент миграции указал, что несмотря на то, что Алексей живет в Литве с 2006 года, а с 2005 женат на гражданке Литвы и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, работает, все же на основании выводов ДГБ было принято решение отказать ему в виде на жительство из соображений безопасности.

В решении также указано, что Алексей живет в Литве, но часто ездит в Беларусь.

"Исходя из этого, можно сделать вывод, что иностранец не разорвал социальные связи с Беларусью, а это повышает риск предоставления информации и сотрудничества с Белорусскими службами", – сказано в решении.

"Почему человек не может ездить к родителям? Да, мы раньше почти каждые выходные ездили, до пандемии. Там не только его родители живут, там похоронена моя мама, мы не ездим туда просто так", – сказала Янина.