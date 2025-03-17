Женщина была удивлена: счет за вывоз мусора составил больше 600 евро

„У меня есть небольшая хозпостройка/кладовка (27 м2) в Каунасском районе. И вот мы получаем счет за вывоз мусора в размере 666,47 евро, а в прошлом году счет был 4,21 евро. Оказалось – это была ошибка, хотя первый консультант ЗАО Komunalinių paslaugų centrаs почти смогла доказать нам, что никакой ошибки нет, и мы должны столько заплатить и едва не навязала нам аренду контейнера, убедив, что так будет дешевле. Другой консультант подкорректировал счет, но сумма тоже удивила - 67,27 евро, т.е. плата выросла больше, чем в 10 раз, по сравнению с 2024 г.! “ – сказала читатель Delfi.