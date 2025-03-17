Женщина была удивлена: счет за вывоз мусора составил больше 600 евро

„У меня есть небольшая хозпостройка/кладовка (27 м2) в Каунасском районе. И вот мы получаем счет за вывоз мусора в размере 666,47 евро, а в прошлом году счет был 4,21 евро. Оказалось – это была ошибка, хотя первый консультант ЗАО Komunalinių paslaugų centrаs почти смогла доказать нам, что никакой ошибки нет, и мы должны столько заплатить и едва не навязала нам аренду контейнера, убедив, что так будет дешевле. Другой консультант подкорректировал счет, но сумма тоже удивила - 67,27 евро, т.е. плата выросла больше, чем в 10 раз, по сравнению с 2024 г.! “ – сказала читатель Delfi.
Рита сказала, что примерно столько платит за вывоз мусора за квартиру и гараж в Вильнюсе (а квартира больше кладовки).
„Оказывается, горсовет Каунасского района договорился с коммунальными службами, что с 2025 года плата будет зависеть не от квадратуры, а от количества построек. Итак, за мою кладовку в 27 м2 и за постройку предпринимателя площадью 500 м2 плата будет одинаковой!
Вот еще интересные факты:
Мы реально мусор не выбрасываем. Пользуемся кладовкой только в теплое время года. Общих контейнеров, в которые мы теоретически можем выбрасывать мусор, мы не видели.
Можно писать заявление и указывать, что X месяцев мы не пользуемся постройкой, но почему-то факт неэксплуатации обосновывается количеством используемой электроэнергии. Но! Мы приезжаем проверить кладовку раз в неделю и заряжаем там электромобиль (около 20 кВт/ч) – значит, не вписываемся „в норму“. Скажите, где „зеленый“ курс?
Никаких договоров ни с муниципалитетом, ни с Komunalinių paslaugų centras, как и у других жителей Литвы у нас нет. Об изменении условий несуществующего договора нас, конечно же, не информировали. На каком основании мы платим за вывоз мусора – непонятно.
Я написала заявление в муниципалитет – пока никакой реакции“, – писала Рита.
Портал обратился за комментарием как в муниципалитет Каунасского района, так и в ЗАО Komunalinių paslaugų centras. Был получен общий ответ.
Директор ЗАО Komunalinių paslaugų centrаs Гедрюс Шидлаускас подтвердил, что в его компанию обращалась клиентка, которая получила неправильный счет за вывоз мусора, который не является бытовыми коммунальными отходами, указав, что плата за вывоз мусора за год увеличилась больше чем в 10 раз.
Шидлаускас заметил, что размеры платы за вывоз мусора с таких объектов подсчитаны на основе установленных муниципалитетом Каунасского района расценок. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.443603/asr, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454394/asr).
Согласно действующим правилам, вывоз мусора из объектов, которые не являются жилыми, не может оплачиваться по квадратуре. Поэтому в 2025 году действуют поправки и введена плата за количество объектов хозназначения.
„После рассмотрения заявки жительницы работники ЗАО Komunalinių paslaugų centras заметили несоответствия – женщине выписали счет, руководствуясь неверными тарифами“, – было сказано в комментарии.
По данным муниципалитета, счет подкорректировали.
Глава Komunalinių paslaugų centrаs Шидлаускас принес искренние извинение за доставленные неудобства.
Шидлаускас заметил, что утверждения, будто за год плата выросла больше чем в 10 раз - неточное. В 2024 г. сумма была 6,59 евро, это была постоянная часть платы – 27,46 м2 х 0,02 евро x 12 месяцев. А счет с указанием постоянной части налога и переменной должен был быть 191,55 евро.
С учетом этого, в 2025 году счет не только не вырос, но, напротив, уменьшился почти в 3 раза. В каждом сообщении мы пишем, что если жители заметили несоответствия или неточности, следует уведомить нас об этом. После получения информации мы проверяем данные и корректируем их. Эта жительница в 2024 г. о неверно составленном счете ЗАО Komunalinių paslaugų centrаs не информировала.