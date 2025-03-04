Жемайтайтис попался на крючок мошенников: собрался к Маску, но потерпел фиаско

По словам политика, не помогла ни осторожность, ни внимательность, ведь есть люди, которым без интриг не живется.
„Несколько недель назад с нашей командой связался Райан Рейдель из DOGE и сказал, что он - человек из команды Илона Маска.
Две недели шла переписка, обмен информацией, затем нас пригласили в США на встречу с их командой. Цель встречи - получение информации, собранной Агентством США по международному развитию.
Однако сегодня, когда мы приехали в аэропорт, выяснилось, что это обман местных литовцев. Билеты фальшивые!“, – возмущался Жемайтайтис.
По его словам, пришлось возвращаться на работу.
В начале февраля Жемайтайтис написал письмо в администрацию США с просьбой предоставить информацию о неправительственных организациях в Литве, которые получали помощь США. Политик уверял, что Агентство США по международному развитию якобы оказывает влияние на внутреннюю политику Литвы.
Р. Жемайтайтис также поделился в социальных сетях скриншотами, на которых якобы видны письма, отправленные Р. Рейделом с его личной электронной почты. В них утверждается, что сотрудники посольства США в Литве передали его письмо Э. Маску в Агентство международного развития.
"Посольство США в Литве обратило наше внимание на письмо, которое вы недавно отправили господину И. Маску по поводу финансирования USAID и его возможного влияния на внутриполитические процессы в Литве. Хоть и пишу вам пока неофициально, моя цель — собрать дополнительную информацию для подготовки официального ответа DOGE, поэтому пишу со своей личной электронной почты и любезно прошу сейчас не делиться со средствам массовой информации нашей перепиской", — говорится в электронном письме, адресованном Р. Жемайтайтису.
"Был бы признателен за ваше мнение по этому поводу и хотел бы узнать о возможности личной встречи для более тщательного обсуждения этого вопроса. В зависимости от ваших возможностей мы можем организовать встречу в США или с нашими представителями в посольстве США в Литве. Наш департамент особенно заинтересован в получении дополнительной информации о том, как использовались средства USAID, поскольку эта информация имеет решающее значение для оценки будущей судьбы агентства. Мы будем рады принять вас в США для более подробной беседы, и DOGE готов покрыть ваши транспортные расходы", – подчеркивается в нем.
В другом письме к Р. Жемайтайтису прилагаются документы о бронировании авиабилета и гостиницы и указывается, что ему забронирован рейс первого класса авиакомпании Turkish Airlines.
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп, вступая в свой второй срок в Белом доме, нацелился на агентства, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Законность такого сокращения расходов, которое возглавляет сторонник Дональда Трампа миллиардер И. Маск, была оспорена в судебном порядке, а несколько судей вынесли судебные запреты и предупредили о превышении Белым домом своих полномочий.
USAID, подразделение США по оказанию помощи в области внешней политики, финансирует программы здравоохранения и чрезвычайных ситуаций примерно в 120 странах, включая беднейшие регионы мира.
В свою очередь И. Маск назвал USAID "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".