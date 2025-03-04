Жемайтайтис попался на крючок мошенников: собрался к Маску, но потерпел фиаско

"Был бы признателен за ваше мнение по этому поводу и хотел бы узнать о возможности личной встречи для более тщательного обсуждения этого вопроса. В зависимости от ваших возможностей мы можем организовать встречу в США или с нашими представителями в посольстве США в Литве. Наш департамент особенно заинтересован в получении дополнительной информации о том, как использовались средства USAID, поскольку эта информация имеет решающее значение для оценки будущей судьбы агентства. Мы будем рады принять вас в США для более подробной беседы, и DOGE готов покрыть ваши транспортные расходы", – подчеркивается в нем.