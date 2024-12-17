Жемайтайтис о скандале вокруг министра юстиции: мы все были молодыми. Вопрос имеет нулевое значение

„Конечно, сомнения развеяны. Давайте вернемся на 20 лет назад, когда мы были молодыми студентами, когда нам было по 25 лет, кто этого не делал“, – сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.

„Со мной таких дел не было, но, видимо, другие как-то выбирают такое пиршество. Но я помню того же Саулюса Сквернялиса, где та фотография страшная рядом с бутылкой водки на полицейском слёте. А что – в жизни не сотрешь, ничего не сделаешь, так есть“, – добавил он.

Р. Жемайтайтис также не исключает, что эта история – лишь начало нападок на Р. Моцкуса.

„Как он (Р. Моцкус – ELTA) нам и говорил, это только начало атаки, которая будет. Это естественная вещь“, – сказал он.