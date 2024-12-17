Жемайтайтис о скандале вокруг министра юстиции: мы все были молодыми. Вопрос имеет нулевое значение

„Конечно, сомнения развеяны. Давайте вернемся на 20 лет назад, когда мы были молодыми студентами, когда нам было по 25 лет, кто этого не делал“, – сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.
„Со мной таких дел не было, но, видимо, другие как-то выбирают такое пиршество. Но я помню того же Саулюса Сквернялиса, где та фотография страшная рядом с бутылкой водки на полицейском слёте. А что – в жизни не сотрешь, ничего не сделаешь, так есть“, – добавил он.
Р. Жемайтайтис также не исключает, что эта история – лишь начало нападок на Р. Моцкуса.
„Как он (Р. Моцкус – ELTA) нам и говорил, это только начало атаки, которая будет. Это естественная вещь“, – сказал он.
В свою очередь, министр юстиции Римантас Моцкус опроверг появившуюся в публичном поле информацию о том, что пару десятилетий назад он мог участвовать в вечеринке с девушками, оказывающими платные интимные услуги. Он утверждает, что на той частной вечеринке присутствовала танцовщица.
„Это была закрытая, частная вечеринка. Да, на этой вечеринке была танцовщица. Танцовщица, которая станцевала для коллектива и покинула вечеринку“, – заявил агентству ELTA Р. Моцкус, участвовавший в заседании фракции „Заря Немана“ в Сейме.
Утверждает, что располагает информацией о том, что девушка, присутствовавшая на вечеринке, была танцовщицей
Лидер „Зари Немана“ заверил, что получил подтверждение от другого человека, присутствовавшего на той вечеринке, что упомянутая девушка была танцовщицей.
„Моя анонимная информация или другого человека, кто был на том мероприятии, это был элементарный праздник, элементарное мероприятие. И, как обычно, заказывается танцовщица, которая во время мальчишника или другого мероприятия исполняет танцы“, – сообщил журналистам Р. Жемайтайтис.
Как уверяет политик, аналогичное объяснение он получил и от Р. Моцкуса, который принимал участие в заседании парламентской фракции.
„(Объяснения – ELTA) министра практически совпали, я специально ничего не говорил. (...) Но это вопрос абсолютно нулевого значения, кто что делал 16, 20 лет назад. Если он сделал это до того, как стал министром, то это его личное дело. Если бы я покопался в ваших фотографиях или в вашей жизни, вопрос, не нашел бы и я чего-нибудь“, – подчеркнул он.
Р. Жемайтайтис уверяет, что на момент назначения он не знал об этой вечеринке Р. Моцкуса.
„Ни я, ни премьер-министр не знали об этом на момент назначения“, – заверил он.
Однако, по словам лидера партии „Заря Немана“, Р. Моцкус сообщил ему эту информацию еще до появления этой новости в публичном поле.
„Я узнал об этой истории только во время назначения. Когда я спросил, есть ли у тебя скелеты в шкафу, из-за которых мне когда-нибудь придется объясняться. То он сказал, что вот тут точно будет один“, – сказал парламентарий.
„Естественно, если человек до этого не был политиком, мы ничего об этом не знали. Как только становится политиком, что-то начинает вылазить. Это совершенно естественно“, – подчеркнул он.