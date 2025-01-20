Железнодорожное сообщение "Вильнюс-Таллинн" станет на одну пересадку меньше

„У меня есть хорошие новости для зрителей Delfi. Мы практически уже готовы в феврале запустить вот этот проект (Вильнюс — Таллинн прим.) с одной пересадкой в Валге. Мы договорились с нашими латвийскими коллегами, что они будут арендовать наш поезд, которые едет теперь до Риги. И этот же поезд без пересадок… естественно граждане Латвии смогут сесть в тот же поезд в Риге, и на нем доехать до Валги, откуда их уже везут наши эстонские коллеги Elron и довезут прямо до Таллинна“, - рассказал директор по корпоративным отношениям группы „ЛЖД“.