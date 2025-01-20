Железнодорожное сообщение "Вильнюс-Таллинн" станет на одну пересадку меньше

По его словам, не будет пересадки в Риге, которая есть сейчас, поскольку литовский поезд проследует до эстонской Валги.
„У меня есть хорошие новости для зрителей Delfi. Мы практически уже готовы в феврале запустить вот этот проект (Вильнюс — Таллинн прим.) с одной пересадкой в Валге. Мы договорились с нашими латвийскими коллегами, что они будут арендовать наш поезд, которые едет теперь до Риги. И этот же поезд без пересадок… естественно граждане Латвии смогут сесть в тот же поезд в Риге, и на нем доехать до Валги, откуда их уже везут наши эстонские коллеги Elron и довезут прямо до Таллинна“, - рассказал директор по корпоративным отношениям группы „ЛЖД“.
Также А. Зубряковас добавил, пассажирам нужно будет покупать на один билет меньше, а общее время по маршруту может сократиться в декабре.
„Да, одна пересадка и, соответсвенно, и время будет корректироваться где-то еще на полчаса, может сократиться. Поскольку распорядок маршрутов корректируется раз в год, то коррекция произойдет в декабре. Как и было заявлено ранее, все путешествие из Вильнюса в Таллин займет около 10 часов“
„Будет уже два билета, и мы работаем, чтобы в принципе в системе весной произвести коррекцию так, чтобы сразу можно было бы ясно и можно было бы даже в системе резервации LTG Link можно было ввести „Таллинн“ и получить или два разных билета или может даже один билет“, - отметил он.
„Мы работаем с командой, чтобы был удобный единый маршрут из Вильнюса в Таллин и длился он около трех с половиной часов. Но для этого нужно еще немножко поработать… надо построить Rail Baltica, дедлайн у нас - 2030 год“, - добавил А. Зубряковас.
Напомним, что железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Таллинном с двумя пересадками в Риге и эстонской Валге стартовало 6 января 2025 г.
Латвийский перевозчик уже сообщил, что получил разрешение на аренду литовского поезда, чтобы он мог ехать до Валги, тогда пассажиры будут совершать только одну пересадку.