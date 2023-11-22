Желающим владеть или приобрести оружие в Литве придется пройти курс гражданского сопротивления

За проект Закона об оружии и боеприпасах, предусматривающий такое обязательство, проголосовали 108 членов Сейма, 1 был против, 15 воздержались.

По мнению инициаторов закона, люди, желающие приобрести оружие или продлить разрешение, должны будут проходить курс гражданского сопротивления каждые пять лет.

Исключения предусмотрены только для военнослужащих профессиональной военной службы и солдат-добровольцев, уставных сотрудников и стрелков.

"С моей точки зрения, этот закон – шаг ко всеобщей обороне. (...) Курсы гражданского сопротивления, безусловно, помогут владельцам оружия лучше понять свое место в контексте вооруженной обороны. Это принципиально важно, когда люди спрашивают, каково мое место, какова может быть моя роль", - сказал в ходе заседания один из инициаторов проекта, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

Председатель КНБО надеется, что эти поправки будут приняты в течение месяца и вступят в силу 1 января.