Желание показаться перед друзьями обошлось молодой женщине в 46 000 евро

Молодая женщина не только должна выплатить огромную сумму, но и "заработала" судимость. Суд запретил ей также в течение года употреблять алкоголь.
Осужденная еще просила суд снизить сумму, но Каунасский окружной суд отклонил ее просьбу.
Свою ошибку Реда допустила 20 сентября 2022 г. Она с друзьями на машине ехала в сторону Варены. Недалеко от деревни Барчай ей захотелось в туалет.
"Мы остановились у обочины, я шла к лесочку, когда увидела мобильный радар. Мне захотелось порисоваться перед подругой, я пнула его ногой, радар упал", – вспоминала молодая женщина.
К ней тут же подбежал полицейский. Приехал экипаж. Полиция проверила женщину на трезвость. В ее организме было больше 2 промилле.
"Я людей не видела, думала, никого рядом нет, – сказала Реда и прибавила. – Я думала, что мне за это ничего не будет".
Но она ошиблась. Эксперты констатировали, что мобильный радар PoliScan FM1 испорчен.
Реда признала совершение этого действия в суде, сожалела о содеянном.
Поскольку на счету Реды раньше никаких преступлений не было, судья назначил ей минимальное наказание.
Однако вопрос возмещения нанесенного ущерба был куда более интересным. В обвинении сказано, что стоимость мобильного радара – 17 125,39 евро (это остаточная его стоимость).
А вот за новый радар PoliScan FM1 Департамент полиции заплатил 32 160 евро.
"У меня минимальная зарплата, сейчас я в положении, я не могу возместить такой ущерб", – сказала Реда.
Несмотря на это, Алитусский суд присудил выплатить за радар 46 163,68 евро. Каунасский окружной суд жалобу Реды отклонил.
Полиция объяснила, что неисправный радар сначала выслали компании, отвечающий за их ремонт, компания прислала счет на сумму 46 296,78 евро.
Тогда Департамент полиции обратился к поставщику радаров - немецкой компании. Ему ответили, что новый радар PoliScan FM1 будет стоить 100 000 евро. Причина такого роста цены - интересовались покупкой 1 радара, до этого в 2021 г. ДП закупал большую партию, соответственно, и цена была ниже.
Поэтому было решено чинить радар, а не покупать новый.
Часть стоимости ремонта - 31 000 евро оплатила страховая компания, а часть - 14 526 евро сам департамент. Затем все эти деньги взыскали с Реды.
Решение Каунасского окружного суда еще может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.