Ждут перемены погоды, которые могут сказаться на здоровье некоторых людей

В группе „Погода и климат в Литве“ на Facebook сообщается, что атмосферное давление стало повышаться в начале недели.
„Еще в понедельник вечером (на уровне моря) было 1022–1025 гПа, а в среду вечером 1030–1033 гПа. Атмосферное давление уже сейчас высокое, но прогнозы показывают, что оно станет еще выше.
Самым высоким атмосферное давление будет в пятницу и в ночь на субботу. На северо-востоке Литвы оно поднимется до 1048–1050 гПа (средний многолетний показатель за февраль составляет 1014–1016 гПа). Рекордно высоким атмосферное давление не будет, но будет довольно высоким. В последний раз так высоко давление поднималось 19 марта 2022 г. и 8 февраля 2023 г.
Большая часть людей не чувствительна к колебаниям атмосферного давления, однако люди с определенными проблемами со здоровьем могут чувствовать головную боль или головокружение, снижается их продуктивность и т.д. Для кого-то, возможно, это будет хорошее оправдание, если в пятницу они не захотят учиться/работать. Кстати, чуть более низким, но все равно высоким атмосферное давление будет и в выходные дни и в начале следующей недели.
В прогнозе meteo.lt сказано, что с пятницы осадков в Литве не ожидается. В выходные небо будет ясным, поэтому, скорее всего (но 100% гарантии нет) можно будет радоваться лучам солнца днем и звездам ночью. Кроме того, будет немного прохладнее“, – сказано на Facebook.
Медработники отмечают, что разные перемены погоды могут влиять на состояние здоровья людей. Особенно негативно сказываются колебания температуры и магнитные бури.
„Во время магнитных бурь часто меняется и атмосферное давление, поэтому более чувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, в том числе – сердечно-сосудистыми, чувствуют себя хуже. Часто такие пациенты жалуются на головную боль, бессонницу, скачки давления. Наблюдается сгущение крови, замедление обмена веществ“, – сказала кардиолог медцентра Antėja Тереса Чюплинскене.
По словам семейного врача, профессора Юлюса Калибатаса, магнитные бури влияют и на систему кровеносных сосудов, увеличивается риск инфарктов.
Профессор заметил, что ученые исследовали это явление в разных странах. Они установили, что во время сильных магнитных бурь риск инсульта или инфаркта увеличивается на 20%.