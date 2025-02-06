Ждут перемены погоды, которые могут сказаться на здоровье некоторых людей

В группе „Погода и климат в Литве“ на Facebook сообщается, что атмосферное давление стало повышаться в начале недели.

„Еще в понедельник вечером (на уровне моря) было 1022–1025 гПа, а в среду вечером 1030–1033 гПа. Атмосферное давление уже сейчас высокое, но прогнозы показывают, что оно станет еще выше.

Самым высоким атмосферное давление будет в пятницу и в ночь на субботу. На северо-востоке Литвы оно поднимется до 1048–1050 гПа (средний многолетний показатель за февраль составляет 1014–1016 гПа). Рекордно высоким атмосферное давление не будет, но будет довольно высоким. В последний раз так высоко давление поднималось 19 марта 2022 г. и 8 февраля 2023 г.