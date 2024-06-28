Ждет жаркий день, а затем – ливни и град

Атмосферное давление начнет снижаться, с запада приблизится зона низкого атмосферного давления. Утром будет ясно и солнечно . Позже облачность увеличится, особенно много облаков после обеда будет на западе страны. Там вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Местами пройдут ливневые дожди, град. Днем будет 29–34 градуса тепла.
В субботу ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными, с грозами. Ночью будет 16–21 градус тепла.
В субботу днем фронт уйдет, небольшие осадки возможны разве что на востоке страны. Местами прогнозируют грозы. На западе также небо будет ясным, без осадков. Воздух прогреется до 24–29 градусов. Прохладнее будет на западе страны.
В воскресенье облачность уменьшится, небо будет ясным. Осадков не ожидается. Ночью будет 8–13, местами 14–16 градусов тепла.
В воскресенье днем Литва окажется в зоне действия антициклона. Ожидается небольшая облачность, небо будет ясным. Облачность увеличится к концу дня. Осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 27–32 градусов тепла.
С начала новой недели ждут перемены. В ночь на понедельник придет циклон. Поднимется ветер, ожидаются дожди с грозами. Будет 16–21 градусов. Днем небольшие дожди пройдут во многих районах. Местами прогнозируют сильные осадки с грозами, усилится ветер. Воздух прогреется до 25–30 градусов, а на западе будет всего 19–24 градуса тепла.
Во вторник циклон уйдет, но станет прохладнее - ночью 10–15, а днем 18–23 градуса тепла.