Ждет незимняя неделя: тепловые рекорды, солнце и дождевые облака

Ожидается сильный ветер, однако опасных порывов не прогнозируют. Днем будет 3–7 градусов тепла.
Во вторник ночью в Литву придет холодный атмосферный фронт, который будет двигаться медленно. Небольшие дожди возможны только на западе страны. Утром будет 0–5 градусов тепла.
Во вторник днем фронт пройдет над всей страной, ожидаются дожди. Ветер успокоится до едва заметного. Днем будет 3–8 градусов тепла. Местами будут побиты температурные рекорды этого дня.
В среду рядом с Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно и мрачно. Во многих местах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Ночью будет 2–7, днем 5–10 градусов тепла. Местами будут улучшены температурные рекорды.
В четверг циклон уйдет далеко на восток. Днем усилится зона высокого атмосферного давления. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без особых осадков, будет часто светить солнце. Ночью будет 0–5, а днем 4–8 градусов тепла.
В пятницу ночью с запада придет новый циклон с атмосферным фронтом. На северо-западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В пятницу днем атмосферный фронт пройдет над Литвой. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Днем будет 2–7 градусов тепла.
По нынешним данным, в субботу осадки возможны лишь местами, в воскресенье снова в большинстве районов. Чаще будет идти мокрый снег. Днем будет 0–5 градусов тепла.