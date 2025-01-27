Ждет незимняя неделя: тепловые рекорды, солнце и дождевые облака

Ожидается сильный ветер, однако опасных порывов не прогнозируют. Днем будет 3–7 градусов тепла.

Во вторник ночью в Литву придет холодный атмосферный фронт, который будет двигаться медленно. Небольшие дожди возможны только на западе страны. Утром будет 0–5 градусов тепла.

Во вторник днем фронт пройдет над всей страной, ожидаются дожди. Ветер успокоится до едва заметного. Днем будет 3–8 градусов тепла. Местами будут побиты температурные рекорды этого дня.

В среду рядом с Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно и мрачно. Во многих местах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Ночью будет 2–7, днем 5–10 градусов тепла. Местами будут улучшены температурные рекорды.