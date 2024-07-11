2024.07.11 07:20

Ждет неспокойный день: жара, ливень с градом и сильный ветер

 
синоптики сообщают о сильной грозе
ru.DELFI.lt
Perspėjimas dėl audros
Perspėjimas dėl audros
ФОТО: meteo.lt

В четверг в Литве будет неспокойно, через Литву с запада пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому ожидается сильный ветер и ливни, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами на западе пройдут сильные осадки. В большинстве районов ожидаются грозы, коде-где град и шквальный ветер. На западе будет 24–28, а в других районах страны 29–34 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет дождливо и ветрено. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. На западе местами дожди будут сильными. Будет тепло - 17–22 градусов тепла.

В пятницу днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где все еще ожидаются грозы, однако день будет спокойнее. По-прежнему будет жарко, в большинстве районов воздух прогреется до 26–31 градуса, на западе будет 23–25 градусов тепла.

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