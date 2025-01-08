Ждет еще одна порция снега: в части Литвы прогнозируют метель

„В субботу погода будет неспокойной, будет холодно, снег и метели ожидаются почти повсюду. В воскресенье будет спокойнее, но намного холоднее, холодно будет и в начале следующей недели. Ждет немало перемен. Скучать не придется...“, – сказала синоптик.

По ее словам, самым холодным ветер будет на западе страны, там ж ожидается больше всего снега, а теплее, спокойнее будет на юге и на востоке, где ожидаются дожди. Однако, как она заметила, эти данные еще уточняют.

После спокойного четверга в пятницу придет еще один циклон - Чарли. По нынешним данным, над Литвой пройдет его центральная часть, поэтому в разных районах Литвы погода будет разной“, – предупредила Латвенайте.

Прогноз:

В среду время от времени ожидаются осадки, в начале ночь - дождь, позже - мокрый снег, днем время от времени прогнозируют небольшие осадки, в основном мокрый снег и снег, больше осадков будет в первой половине дня. Утром гололед. Будет ветрено. Ночью от -1 до 1°C, днем от 0 до 3°C.

В четверг в начале ночи прогнозируют небольшие осадки, позже без осадков, гололед. Днем на юге пойдет снег, позже осадки прогнозируют и на востоке страны, вечером небольшие осадки пройдут во многих районах, уже возможен мокрый снег. Вечером дождь при минусовой температуре. Будет ветрено. Ночью 1-4°C мороза, днем от -1 до 3°C, у моря около 4°C.