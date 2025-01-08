Ждет еще одна порция снега: в части Литвы прогнозируют метель

По ее словам, Балтия и Литва будут находится в спокойной части циклона.
„Но сильный ветер у нас поднимется, ожидаются осадки. Похолодает.
После спокойного четверга в пятницу придет еще один циклон - Чарли. По нынешним данным, над Литвой пройдет его центральная часть, поэтому в разных районах Литвы погода будет разной“, – предупредила Латвенайте.
По ее словам, самым холодным ветер будет на западе страны, там ж ожидается больше всего снега, а теплее, спокойнее будет на юге и на востоке, где ожидаются дожди. Однако, как она заметила, эти данные еще уточняют.
„В субботу погода будет неспокойной, будет холодно, снег и метели ожидаются почти повсюду. В воскресенье будет спокойнее, но намного холоднее, холодно будет и в начале следующей недели. Ждет немало перемен. Скучать не придется...“, – сказала синоптик.
Прогноз:
В среду время от времени ожидаются осадки, в начале ночь - дождь, позже - мокрый снег, днем время от времени прогнозируют небольшие осадки, в основном мокрый снег и снег, больше осадков будет в первой половине дня. Утром гололед. Будет ветрено. Ночью от -1 до 1°C, днем от 0 до 3°C.
В четверг в начале ночи прогнозируют небольшие осадки, позже без осадков, гололед. Днем на юге пойдет снег, позже осадки прогнозируют и на востоке страны, вечером небольшие осадки пройдут во многих районах, уже возможен мокрый снег. Вечером дождь при минусовой температуре. Будет ветрено. Ночью 1-4°C мороза, днем от -1 до 3°C, у моря около 4°C.
В пятницу время от времени ожидаются осадки – на западе и северо-западе снег и гололед, на юге и на востоке страны - дождь, в центральной части - мокрый снег. Вечером во многих районах будет иди небольшой снег. Будет ветрено. Ночью на западе и на северо-западе 1-5°C мороза, на юге и на востоке страны от 0 до 2°C, днем от -1 до 4°C, теплее будет у моря.
В субботу снег, местами обильный, кое-где возможна метель. Гололед. Будет ветрено. Ночью от 0 до -3°C, днем от -2 до 2°C, у моря около 3°C.
В воскресенье ночью небольшой снег, у моря мокрый снег, днем без особых осадков. Ветрено. Ночью 1-6°C мороза, у моря около 0°C, днем от 0 до -4°C.
В понедельник без особых осадков. Ветрено. Ночью 5-10°C мороза, у моря от 0 до -2°C, днем от - 2 до 3°C.
Во вторник без особых осадков. Ветрено. Ночью от -2 до 3°C, днем 2-5°C.
В среду без особых осадков. Ветрено. Ночью от 0 до -3°C, на западе и юго-западе 1-3°C, днем на западе 1-3°C, на востоке от 0 до -2°C.