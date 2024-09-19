2024.09.19 07:16

Ждет еще один жаркий сентябрьский день: синоптики радуют прогнозами

 
ru.DELFI.lt
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В четверг погоду в Литве обусловит приближающийся центр антициклона. Как и всю неделю, осадков не ожидается, погода будет ясной.

Местами в небе появятся небольшие облака. Воздух прогреется до 22–25 градусов, в центральных и юго-западных районах воздух прогреется до 26–27 градусов.

В пятницу по-прежнему будет сухо и тепло. Высокое атмосферное давление не позволит формироваться дождевым облакам, поэтому и ночью в большинстве районов будет ясно. В утренние часы будет формироваться туман. Ночью будет 7–12 на Куршской косе 14–16 градусов тепла.

В пятницу днем погоду обусловит центр антициклона, поэтому будет ясно и без дождя. Днем уже будет немного прохладнее, но все равно воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В выходные погода будет похожей, но днем еще на пару градусов тепла меньше. В субботу без осадков, а в воскресенье местами пройдут небольшие дожди.

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