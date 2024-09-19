Ждет еще один жаркий сентябрьский день: синоптики радуют прогнозами

Местами в небе появятся небольшие облака. Воздух прогреется до 22–25 градусов, в центральных и юго-западных районах воздух прогреется до 26–27 градусов.

В пятницу по-прежнему будет сухо и тепло. Высокое атмосферное давление не позволит формироваться дождевым облакам, поэтому и ночью в большинстве районов будет ясно. В утренние часы будет формироваться туман. Ночью будет 7–12 на Куршской косе 14–16 градусов тепла.

В пятницу днем погоду обусловит центр антициклона, поэтому будет ясно и без дождя. Днем уже будет немного прохладнее, но все равно воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.