Ждет дождливая неделя: погода будет облачной

В среду снова ожидаются осадки, дожди будут кратковременными и небольшими, днем осадки пройдут лишь местами. Небо прояснится, днем уже во многих районах выглянет солнце. Усилится ветер. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.

Во вторник днем будет облачно, солнце будет выглядывать лишь местами и ненадолго. Над страной пройдет система атмосферных фронтов, во многих районах ожидаются небольшие дожди. Будет тепло, воздух прогреется до 10-15 градусов.

Во вторник ночью небо будет облачным, прояснений ожидается немного, небольшие дожди пройдут во многих районах. Ночью будет 7-12 градусов тепла.

В ночь на четверг облачность увеличится, днем также будет облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Будет ветрено. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет облачно, днем облака рассеются на большей части территории страны и останутся в основном лишь на востоке. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.