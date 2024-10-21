Ждет дождливая неделя: погода будет облачной

Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
Во вторник ночью небо будет облачным, прояснений ожидается немного, небольшие дожди пройдут во многих районах. Ночью будет 7-12 градусов тепла.
Во вторник днем будет облачно, солнце будет выглядывать лишь местами и ненадолго. Над страной пройдет система атмосферных фронтов, во многих районах ожидаются небольшие дожди. Будет тепло, воздух прогреется до 10-15 градусов.
В среду снова ожидаются осадки, дожди будут кратковременными и небольшими, днем осадки пройдут лишь местами. Небо прояснится, днем уже во многих районах выглянет солнце. Усилится ветер. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.
В ночь на четверг облачность увеличится, днем также будет облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Будет ветрено. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.
В ночь на пятницу будет облачно, днем облака рассеются на большей части территории страны и останутся в основном лишь на востоке. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 6-11, днем 10-15 градусов тепла.
По нынешним данным, в субботу погода будет более ясной и сухой, а в воскресенье прогнозируют облачность и дождь. Ночи станут прохладнее, а днем сохранится та же температура, что и в рабочие дни.