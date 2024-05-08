Ждать пришлось недолго: литовский исполнитель Сильвестр Белт вышел в финал "Евровидения"

По новым правилам "Евровидения", в этот раз в полуфиналах выступят и представители "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка), несмотря на то, что им гарантировано место в финале. В первом полуфинале прозвучат песни Великобритании, Германии и Швеции.