Ждать пришлось недолго: литовский исполнитель Сильвестр Белт вышел в финал "Евровидения"

В Мальмё на 68-м конкурсе "Евровидения" выступят представители 37 стран.
Участники первого полуфинала: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Хорватия, Исландия, Словения, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.
По новым правилам "Евровидения", в этот раз в полуфиналах выступят и представители "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка), несмотря на то, что им гарантировано место в финале. В первом полуфинале прозвучат песни Великобритании, Германии и Швеции.
Второй полуфинал состоится 9 мая.