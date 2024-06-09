2024.06.09 08:15

Жары придется подождать: в Литве установится более прохладная погода

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje – stipri liūtis
Vilniuje – stipri liūtis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

В воскресенье днем над Литвой пройдут облака холодного атмосферного фронта. Ночью сильные осадки фиксировались на западе страны, днем дожди чаще будут идти на востоке. Местами осадки будут очень интенсивными, прогнозируют грозы. Там облачность будет самой большой, на западе солнца будет больше.

Днем будет 18–20, на юго-востоке страны 21–23 градус тепла. Прохладнее будет на западе страны, там местами будет 15–17 градусов.

В понедельник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на северо-западе. Ночью будет 6–11, у моря 12–14 градусов тепла.

В понедельник днем недалеко от Литвы пройдет южный циклон. Большая его часть пройдет восточнее Литвы. Дожди ожидаются только местами, в основном на юго-востоке. Кое-где прогнозируют грозы. Днем будет 18–23 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии