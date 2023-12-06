Зеленые стрелки возвращаются: неужели снова будут потрачены сотни тысяч евро?

Столичные власти хотели бы вернуть зеленые стрелки на некоторые перекрестки. Речь идет о тех развязках, где стрелки были в свое время сняты, а установить дополнительную секцию светофора не представлялось возможным.
"Некоторые из этих стрелок уже вернули. И мы еще видим некоторые перекрестки, где их было бы неплохо вернуть. Это бы улучшено координацию транспортных потоков, не ставя под угрозу безопасность движения", — сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
До того спорного решения правительства в Вильнюсе было около 120 светофоров с зеленой стрелкой. Часть из них успели убрать, и мэр пока не может сказать, сколько из них вернется.
"Мы получаем просьбы от жителей столицы с указанием мест, где раньше была стрелка, а потом ее убрали, и сейчас они вынуждены подолгу стоять на перекрестке, неоправданно теряя время", — сказал Бенкунскас.
Кстати, их демонтаж и последующая установка, исправление дорожных знаков, замена светофоров, перекраска полос движения и другие сопутствующие работы уже обошлись Вильнюсу примерно в 100 тысяч евро.
В Каунасе по решению правительства также убрали около 150 указателей с зеленой стрелкой. К настоящему времени восемь из них были возвращены. Еще около 20 находятся на стадии рассмотрения. На какие перекрестки их вернут, еще обсуждается. Кстати, стоимость демонтажа, замены и перепланировки перекрестков в Каунасе обошлась дешевле, чем в столице — около 40 000 евро.
"Мы заметили, что на некоторых перекрестках, где мы убрали знаки, пропускная способность упала. После их установки мы видим, что транспортные потоки вновь улучшились, а количество проезжающих через перекресток машин увеличилось", — заключил Мартинас Матусявичюс, начальник отдела транспорта и организации дорожного движения Каунасского муниципалитета.
Клайпеда также готовится вернуть стрелки для правого поворота.
"У нас есть рабочая группа, которая объезжает и изучает 19 перекрестков, которые уже выбраны. Скоро мы представим свои выводы в Центр по развитию транспорта для принятия решения по установки зеленых стрелок", — сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.
Жители Клайпеды ждут этого с нетерпением.
"Сделана самая большая глупость. Столько беспорядка. Я стою на улице, где могла бы проехать. Я занимаю целую полосу", — возмущается жительница Клайпеды.
"Зеленые стрелки нужны, потому что они уменьшают заторы", — говорит другой житель.
Но муниципалитеты не могут просто взять и прикрутить знаки обратно. По закону их возвращение должно быть согласовано с Агентством по развитию транспорта.
"Если у вас есть вопросы по Вильнюсу и Клайпеде, мы можем сказать, что эти муниципалитеты официально не обращались с просьбой установить зеленые стрелки. Каунас подал заявку в этом году, но это было еще в начале года, и на данный момент у нас нет конкретной информации", — пояснил Эвалдас Моркунас, представитель Агентства по развитию транспорта.
Пока муниципалитеты думают, на каких перекрестках нужны металлические зеленые стрелки, Агентство по развитию транспорта говорит, что решение о том, стоит ли возвращать их на конкретный перекресток, зависит также от вопросов безопасности.
"У нас в Литве много проблем, связанных с плохой видимостью. Например, мы можем не видеть встречные автомобили при крутом повороте, что очень важно при повороте направо на зеленый свет", — говорит Моркунас.
В ходе моделирования также рассматривается вопрос о том, действительно ли возвращение знака улучшит пропускную способность перекрестка. Все-таки, предпочтение отдается дополнительной секции светофора, а не возвращению зеленой стрелки, поскольку это более безопасно.
"Если мы обнаружим, что модернизация перекрестка даст положительный эффект, то мы все равно будем рекомендовать установить дополнительную секцию там, где это позволяет ситуация. Если возможности не позволяют модернизировать перекресток и нет возможности установить дополнительную секцию для правого поворота, то мы разрешаем установку знака", — сказал представитель Агентства по развитию транспорта.
На данный момент нет конкретных цифр, во сколько муниципалитетам обойдется возвращение зеленых стрелок в следующем году.