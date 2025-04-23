Зеленая столица Европы: в Фабийонишкес высадят 6000 кустов

„В год зеленой столицы Европы мы высадим рекордное количество кустарников в Фабийонишкес – целых 6000 кустов!“ – сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

Масштабное мероприятие по посадке деревьев состоится 11 мая в 11.00 на спортивной площадке на перекрестке улиц Ветрунгю и Гедвиджю, недалеко от дома по ул. Ветрунгю, 29.

Жителям предлагается принять активное участие — принести лопаты, совковые лопаты и рабочие перчатки. Те, у кого нет инструментов, смогут получить их на месте. Кустарники, высаженные в ходе акции, не только улучшат микроклимат и качество воздуха, но и создадут более привлекательную среду обитания.

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