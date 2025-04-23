2025.04.23 08:03

Зеленая столица Европы: в Фабийонишкес высадят 6000 кустов

 
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Daržas
Daržas
ФОТО: Shutterstock

Самоуправление города Вильнюс анонсирует одну из самых масштабных инициатив по озеленению в этом году — 11 мая в Фабийонишкес будет высажено около 6000 кустарников. Это часть программы „Вильнюс — зеленая столица Европы 2025“, цель которой — сделать столицу еще более зеленой, здоровой и комфортной для проживания, сообщает портал MadeinVilnius.

„В год зеленой столицы Европы мы высадим рекордное количество кустарников в Фабийонишкес – целых 6000 кустов!“ – сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

Масштабное мероприятие по посадке деревьев состоится 11 мая в 11.00 на спортивной площадке на перекрестке улиц Ветрунгю и Гедвиджю, недалеко от дома по ул. Ветрунгю, 29.

Жителям предлагается принять активное участие — принести лопаты, совковые лопаты и рабочие перчатки. Те, у кого нет инструментов, смогут получить их на месте. Кустарники, высаженные в ходе акции, не только улучшат микроклимат и качество воздуха, но и создадут более привлекательную среду обитания.

Что еще стоит знать?

•Часы, которые учащиеся тратят на благоустройство, будут засчитаны как часы социальной и гражданской активности. Вам просто нужно не забыть принести с собой специальный лист обсчета, выданный школой.

•После работы участники смогут насладиться угощениями, общением и возможностью сделать фотографию на память.

•Во время мероприятия будет проводиться видео- и фотосъемка, а полученные материалы могут быть использованы для коммуникации города Вильнюса.

Эта инициатива является не только практическим, но и символическим шагом. Она показывает, что город могут изменить не только учреждения, но и активные общественники, готовые внести свой вклад в создание среды своими руками.

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