Зажжены огни на рождественской елке в Мажейкяй

Как и в прошлом году в городе установили живую 15-метровую елку, которую городу подарило Государственное лесничество. Елку украсили серебристыми шарами разных размеров.

Елку и город перед праздниками украшала компания Švenčių studija.

1 декабря, с 13.30 ч. в Мажейкяй, в сквере им. В.Бурбы состоится церемония благословения предрождественского венка, который сплетен на каркасе диаметром почти 5 м.