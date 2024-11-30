2024.11.30 07:12

Зажжены огни на рождественской елке в Мажейкяй

 
Индре Пепцявичюте-Богушене
ru.DELFI.lt
Mažeikių Kalėdų eglė
Mažeikių Kalėdų eglė
ФОТО: Mažeikių rajono savivaldybė

В пятницу вечером огни были зажжены на главной елке в Мажейкяй. Елка находится на площади, напротив храма Св. Франциска Ассизского.

Как и в прошлом году в городе установили живую 15-метровую елку, которую городу подарило Государственное лесничество. Елку украсили серебристыми шарами разных размеров.

Елку и город перед праздниками украшала компания Švenčių studija.

Mažeikių Kalėdų eglė

1 декабря, с 13.30 ч. в Мажейкяй, в сквере им. В.Бурбы состоится церемония благословения предрождественского венка, который сплетен на каркасе диаметром почти 5 м.

Mažeikiuose kuriamas Advento vainikas

13 декабря, в 18 ч. около железнодорожного вокзала будет открыт рождественский городок с резиденцией Деда Мороза.

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