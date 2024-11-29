2024.11.29 20:47

Зажжены огни на главной елке Литвы

 
Юстина Асакавичюте
Кристина Поците-Медуте
Шарунас Мажейка
Робертас Нармонтас
ru.DELFI.lt

В пятницу вечером в Вильнюсе были зажжены огни на главной елке столицы. Большая живая елка в этом году помещена в каркас в виде елочного шара.

Второй год подряд в Вильнюсе установили живую елку.

„Очень здорово, что елка живая“, – сказал один из горожан. „Интереснее, чем год назад“, – оценила другая участница праздника. „Мне нравится, красиво“, – заметила женщина, которая с друзьями приехала в Вильнюс из Венесуэлы.

Vilniaus Kalėdų eglutė

Такой элемент украшения елки выбран неслучайно: ведь зажжение огней - самый долгожданный момент. Декорации в виде елочных игрушек в этом году можно увидеть не только на Кафедральной площадь, но и в других местах города. К елке можно не только подойти, но и подняться повыше.

Vilniaus Kalėdų eglė

Елка украшена елочными игрушками, на которых свои пожелания написали представители литовского шоу-бизнеса.

„Зажжение огней на главной елке – акт, объединяющий людей, это радостный момент. Приглашаю всех в пятницу вечером встретиться у елки и объявить начало праздничного сезона“, – сказал перед зажжением огней на елке мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas

С зажжения огней на елке начинается долгожданный фестиваль „Рождество в Вильнюсе 2024“.

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